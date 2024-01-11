Miçotakis'ten vize kolaylığı ve F-16 mesajı: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Atina ziyaretini Yunan basını manşetlerine taşıdı. 'Ege'nin sakin sularını kilitliyorlar' ve 'Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' gibi başlıklarla manşetlerine taşıyan gazeteler, Erdoğan ve Miçotakis'in ayrıca Temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde de bir araya geleceğini yazdı. Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea 'Miçotakis-Erdoğan toplantısı-Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı, ilk sayfada Yunanca ve Türkçe kelimeler sıralandı: Huzur, Ege, Azınlık, Lavrion, Kıbrıs, Lozan.