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Dünya

Miçotakis'ten vize kolaylığı ve F-16 mesajı: Tarih belli oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarına vize kolaylığı uygulaması için tarih verdi. Türk turistlere 10 Yunan adası için ekspres vize uygulaması mart ayında başlayacak. Yunan başbakan ayrıca Türkiye’nin ABD’den F-16 satın alma talebine ilişkin görüşlerini de açıkladı.

09:25 - 11/01/2024 Perşembe
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık’ta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden sonra en çok konuşulan konuların başında Yunan adalarında uygulanacak vize kolaylığı anlaşması vardı.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis vize kolaylığı uygulamasının başlangıcı için tarih verdi.


Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlayacak uygulamanın, mart ayından itibaren başlayacağını söyledi.


'Ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz'


Uygulamanın ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti. Bu anlaşmanın sürekli olacağına inandığını ifade etti.


Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Yunan lider, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" dedi.


#Yunanistan
#Türkiye
#Vize
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