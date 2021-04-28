Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Yunan medyasında Aksungur korkusu Türkiyenin silahları kafamızı karıştırıyor onları dikkatlice izlemeliyiz
AVRUPA

Yunan medyasında Aksungur korkusu: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor onları dikkatlice izlemeliyiz

Yunan medyasında Aksungur korkusu: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor onları dikkatlice izlemeliyiz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın kabiliyet gücü, Yunan medyasında endişeye yol açtı. Aksungur’un özelliklerini duyan Yunan spiker, "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yunan medyasında Aksungur korkusu: Türkiyenin silahları kafamızı karıştırıyor onları dikkatlice izlemeliyiz
Aksungur İHA

Azerbaycan'dan Libya'ya, yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA, Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA’nın özelliklerini canlı yayında anlattı.

30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA, Yunan medyasında geniş yer buldu.
30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA, Yunan medyasında geniş yer buldu.

Yunan medyasında gündem yine Türkiye: Yükselen gücüne karşı ne yapacağız?
DÜNYA
Yunan medyasında gündem yine Türkiye: Yükselen gücüne karşı ne yapacağız?

Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli"

Aksungur SİHA’nın insansız aracın ANKA İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan’ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" dedi.

ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGUR’dan fırlatılacak
EKONOMİ
ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGUR’dan fırlatılacak

"Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor"

Kostidis’in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu, konuğu ve muhabir Manolis’e, "Biliyor musunuz, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor.Çünkü her ay yeni bir silah üretileceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz" ifadesine yer verdi.

30 kilometreden hedefi vurmuştu

Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz gün önemli bir atış testi gerçekleştirdi. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.

Aksungur SİHA'dan yeni mühimmatla tam isabet
EKONOMİ
Aksungur SİHA'dan yeni mühimmatla tam isabet

Test atışının görüntülerini, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" mesajıyla paylaşmıştı.

Aksungur Ankara'dan 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurmuştu.

Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu
OYNAT 00:31
Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi.


Abone Ol Google News
İstanbul kıpkırmızı

İstanbul kıpkırmızı

Kapanma öncesi kaçış sürüyor: Trafik yoğunluğu yüzde 74
Yüz yüze sınavlar ertelensin

Yüz yüze sınavlar ertelensin

​YÖK, üniversitelere yazı gönderdi.
HDP’nin Kürt halkına ihaneti…

​Tam kapanma öncesi dikkat çeken uyarı.

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

22 kişiye yakalama kararı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.