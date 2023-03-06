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Dünya

Yunanistan’da hükümete öfke ateşi

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasına yönelik tepkiler devam ediyor. Tren kazasından sonra Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmesine ve kazadan sorumlu istasyon şefinin tutuklanmasına rağmen Yunan kamuoyunda öfke dinmiyor.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunanistan'da protestolar devam ediyor.

Yunanistan'da protestolar devam ediyor.

Yunanistan’ın Tempi bölgesinde meydana gelen tren kazası üzerinden günler geçmesine, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmesine ve kazadan sorumlu istasyon şefinin tutuklanmasına rağmen Yunan kamuoyunda öfke dinmiyor. Dün, Larissa’da Miçotakis hükümetini kazadan sorumlu tutan gruplar polisle çatıştı. Molotof kokteyllerin kullanıldığı çatışmada polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Tepkiler karşısında Facebook hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Miçotakis, ‘Başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına kocaman bir özür borçluyum’ dedi. Dijital Kontrol Sistemi’nin önümüzdeki birkaç ay içinde tamamen faaliyete geçecek olmasının mazeret olmadığının altını çizen Miçotakis, ‘tam tersi facia olmadan önce bitirememiş olmamız acımı daha da artırıyor’ dedi. Kazada, 57 kişi hayatını kaybetmişti.




#Yunanistan
#Tren Kazası
#Protesto
11 dakika önce
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Yunanistan’da hükümete öfke ateşi
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