Dünya

Yunanistan'da koyun-keçi vebası hızla yayılıyor: Küçükbaş hayvancılığı tehdit eden hastalık için tedbirler genişletildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hayvancılık işletmesinde keşfedilen koyun-keçi vebası virüsü ülkeyi alarma geçirdi. Yetkililer, küçükbaş hayvancılığı tehdit eden hastalığın önüne geçmek amacıyla yürürlükte olan tedbirleri genişletme kararı aldı. Tedbirler kapsamında koyun ve keçilerin kesimi ve üremesi amacıyla başka yerlere taşınması yasaklandı.

20:11 - 29/07/2024 Pazartesi
AA
Teselya bölgesinde yaklaşık 7 bin hayvanın itlaf edildiği ve 1200 hayvanın daha itlaf edileceği kaydedildi.
Teselya bölgesinde yaklaşık 7 bin hayvanın itlaf edildiği ve 1200 hayvanın daha itlaf edileceği kaydedildi.

Yunanistan'da küçükbaş hayvancılığı tehdit eden ve hızla yayılan koyun-keçi vebası (PPR) nedeniyle koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınmasının yasaklandığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre yetkililer, salgının ilk bildirildiği Orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde yürürlükte olan tedbirleri genişletti.

Bu kapsamda koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınması yasaklandı.

Teselya bölgesinde yaklaşık 7 bin hayvanın itlaf edildiği ve 1200 hayvanın daha itlaf edileceği kaydedildi.

Başkent Atina'da da bir hayvancılık işletmesinde virüsün tespit edildiği belirtildi.


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