Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu: Midilli'deki 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti

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Bakan Selçuk: Okulların açılmasıyla ilgili erteleme için özür dilerim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasının ertelenmesiyle ilgili erteleme için yayımladığı mesajında, "1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.