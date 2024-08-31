Zelenski: F-16 uçak kazasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdim

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 5 yıl sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Modi'nin Rusya ziyaretine tepki göstererek, “Dünyanın en büyük demokrasisinin liderinin böyle bir günde Moskova'da dünyanın en kanlı suçlusuna sarılışını görmek büyük bir hayal kırıklığı ve barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir” dedi.