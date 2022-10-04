Çiftçi Kayıt Belgesi başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Çiftçi Kayıt Belgesi e Devlet’ten alınıyor mu?

1 Ekim itibarıyla çiftçiler, 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne e-Devlet üzerinden giriş yapılabilmekte.

Yeni uygulanacak Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, yeni sistemle hem çiftçilerin hem kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçileceğini söyledi.

Macit, ”Çiftçilerimiz bulundukları İl veya İlçe Müdürlüklerine önce kayıt yaptırıyorlar ve daha sonra müracaat kayıt evraklarını almaları gerekiyor. Alınan evraklar doldurulup muhtar ve azalara imzalatıyorlar. Tekrar ilçeye gelip ilçede Ziraat Odası var ise oradan ilçede ziraat odası yoksa bağlı oldukları ilçenin ziraat odasından belli bir bedel karşılığında kayıt yaptırıp oradan çiftçilik belgesi alıyorlar.

O belge ile birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlüklerine gidip müracaatta bulunuyorlar. O müracaat esnasında bizim personelimiz bu kayıtları sisteme giriyor. Bu da mahallelerde bulunan çiftçilerimiz için 1-2 günlük bir uğraş oluyor. Çünkü önce evrak alıyorlar tekrar dönüp işlemleri tamamlamaları 2 gün sürüyor. Günü birlik gidip gelinen yerlerde ikamet eden çiftçilerimiz eğer bulundukları bölgede internet ortamı var ise gün evraklarını tamamlayabiliyorlar" dedi.

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Çiftçilik belgesi ne işe yarıyor?

Çiftçilik belgesine sahip olan vatandaşlar aşağıdaki kazanımları elde edebileceklerdir:

ÇKS kayıtlarını yaptırabilecek veya güncelleyebileceklerdir, Tarıma dair tüm desteklerden faydalanacak ve Bağ -Kur (4/1-b) sigortasını yaptırabileceklerdir, Müstahsil yol belgesi alabileceklerdir, Tarım Kredi kartı başvurusunda bulunabileceklerdir, Çiftçiler için üretilmiş cep telefonu hattına sahip olabileceklerdir.

Çiftçilik Belgesi Nasıl Alınır?

Tarımsal arazinin içinde bulunduğu il ya da ilçedeki ziraat odaları tarafından verilen çiftçilik belgesini alabilmek için ilk olarak çiftçi adayları, e-Devlet web sitesi aracılığı ile veya internet üzerinden 'çiftçi kayıt formu' kelimeleri ile arama yaparak forma ulaşabilirler. Formun çıktısını alarak doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapan çiftçilerin başvuruları, yönetim kurulu tarafından detaylı bir incelemeye alınmaktadır. İnceleme akabinde görüşler pozitif ise adayların kayıtları aktif hale getirilmekte ve çiftçilik belgeleri kendilerine teslim edilmektedir. Bu noktada kayıt türleri üçe ayrılmaktadır:

Toprak sahiplerinin başvurusu, Toprak kiralayan kimselerin başvurusu, Toprak birinci dereceden yakınlarına ait olan kimselerin başvurusu.

Çiftçilik belgesi için gereken evraklar nelerdir?

Çiftçi adayının çiftçilik belgesi içi başvururken kendisinden istenen çeşitli evraklar aşağıda listelenmektedir:

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1 adet kimlik fotokopisi,

Nüfus müdürlüklerinden temin edilmiş nüfus kayıt örneği,

En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf,

Sigortası aktifse veya emekliyse sigorta numarası,

Çiftçi kütük belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilmesi ve muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir),

İmza sirkülerinin, yetki belgesinin ve vergi levhasının fotokopisi,

Tapu kayıt örneği veya tapu fotokopileri (ilçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir).

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) 1 Ekim itibarıyla başladığını ve çiftçinin kendi tarlasında ne ürettiğini kaydettirdiği bir sistem olduğunu belirterek, "Çiftçimizde gerçekten bu bürokrasiden uzaklaşmak istiyormuş ki sistem Türkiye genelinde 3 gün içerisinde 60 bini aşkın başvuruya ulaştı." dedi.

Silivri'de çiftçilerle bir araya gelen İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki değişikliklerin e-Devlet üzerinden sağlanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Çiftçi Kayıt sisteminde hangi işlemler yapılır?

Karaca, çiftçinin ÇKS'de tüm arazilerde ne ekildiği ve ne yapıldığı ile ilgili başvurusunu yaptığını aktararak, "Bakanlığın desteklemeleri bu kayıtlar üzerinden gerçekleşiyor. Mazot desteği, gübre desteği, alan desteği, ürün desteği ve birçok ödemelerin tamamı ÇKS üzerinden temin ediliyor." diye konuştu.

ÇKS üzerinden ürün değişikliğini ne zaman yapacak?

Karaca, "Bakanımızın birçok yerde ifade ettiği gibi üretim planlaması da bunun üzerinden olacak. Bir sonraki aşaması planlama. 31 Aralık'a kadar bu sistemi yapacağız. Çiftçimiz şubat ayında da yine ürün değişikliği yapmak isterse değiştiriyor. Sisteme girdikten sonra bilgilerini tekrar güncelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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