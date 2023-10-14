e-Devlet giriş ve şifre alma işlemleri! E devlet şifremi unuttum

E-devlet üzerinden soyağacı sorgulamanın hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'de en çok sorulan sorulardan biri "e-devlet şifresi nasıl alınır?" oldu. E-devlet şifresi PTT üzerinden alınabileceği gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınarak e-devlet giriş yapılabiliyor. İşte e-devlet şifresi almak için yapmanız gerekenler....

E-devlet şifremi unuttum?

sorusu bu günlerde sıkça karşılaştığımız bir durum oldu. Peki unutulan e-devlet şifrelerini nasıl yenileyebiliriz? Vatandaşlar

e-devlet

kapısı sistemine

giriş

yaparak çeşitli kurumların hizmetlerini kolayca alabiliyor. E-devlet üzerinden SGK, Araç sorgulama, dava dosyası sorgulama, öğrenci işlemleri gibi çeşitli bir çok hizmetten faydalanabiliyorsunuz.

Edevlet şifre

nizi unuttuysanız aşağıda verdiğimiz linki kullanabilir ve çözüme ulaşabilirsiniz. İşte

E-devlet giriş

ekranı ve detaylı bilgiler.









ekranı için tıkla









ekranı için tıkla













E-Devlet Şifresini Unuttum Ne Yapmam Gerekiyor?













1. E-Devlet şifrenizi unutmanız veya kaybetmeniz durumunda yapmanız gereken ilk adım, ikamet ettiğiniz mevkide bulunan en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor. PTT şubelerinde şifre işlemleri vezneler tarafından verilmektedir. Buradan vereceğiniz 2 TL ücret karşılığında, şifreniz bir zarf içerisinde sizlere verilecektir.









2. E-devlet şifrenizi unutmanız durumunda, tekrar bir PTT şubesine gitmeniz gerekiyor. Bu uygulamanın nedeni ise, sizin yerinize şifre almak isteyen kişilere karşı bir önlem olarak kullanıma sunulmuştur. e devlet projesinde güvenlik kavaramına büyük bir önem az etmektedir. Bu sebeple, sistemin güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Şifreler, başvuruda bulunan her vatandaş için ayrı ayrı oluşturulur. Aynı şifreden bir başka vatandaşa verilmez.









3. Bir diğer alınan güvenlik önlemi ise, başvuruda bulunan kişinin kimliği alınarak, kontrol edilmektedir.









4. İlk kez şifre alacak kişiler 2 TL hizmet bedeli öderken, sonraki şifre unutmalarda bu ücret 10 TL olmaktadır. Daha önceden ise, şifre unutma işlemleri 4 TL olarak belirlenmişti.









SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?









e-Devlet sisteminin girişinde 4 farklı güvenlikli giriş yöntemi bulunuyor:









e-Devlet şifresi ile giriş, mobil imza ile giriş, elektronik imza ile giriş, T.C. kimlik kartı ile giriş yapılabilir.









E-Devlet giriş nasıl yapılır?









E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi e-devlet'in resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilirsiniz. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz. E Devlet sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.









E-devlet tarafından gönderilen şifre güvenliği uyarısı örneği:









Son günlerde gündemde olan siber saldırılar sonrası tüm kullanıcılarımıza e-Devlet Şifresi kullanımı ile ilgili bu kısa bilgilendirme mesajını gönderme gereği duyduk. Lütfen bu mesajı dikkatle okuyunuz.









e-Devlet Şifreniz kolay tahmin edilebilir olmamalıdır. İçerisinde doğum tarihi, çocuğunuzun adı, telefon numarası veya tuttuğunuz takım gibi kolayca tahmin edilebilir bilgiler olmamalıdır.









Ardışık veya tekrar eden rakam / harf dizileri içermemelidir. (Örn: 1234, abcd, 1111)









Sıkça kullanılan veya sözlüklerde bulunan kelime ve harf gruplarını içermemelidir. (Örn: qwerty, parola)









Aynı şifreyi farklı platformlarda kullanmayın. Her bir hesabınız için farklı bir şifre üretin.









Eğer şifreniz yukarıdaki kriterlerden biri veya birkaçına uyuyorsa, lütfen vakit kaybetmeden e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak şifrenizi değiştiriniz. Bunun için, sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst kısmında bulunan ve isminizin yazılı olduğu menüyü açınız. Burada bulunan "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" seçeneğine tıklayınız. Karşınıza gelen sayfanın üst kısmında bulunan "Şifremi Değiştir" bağlantısına tıklayarak ekrandaki yönergeleri takip ediniz.









Hatırlaması kolay fakat başkaları tarafından tahmin edilmesi / kırılması zor olan şifre oluşturma teknikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnekler için http://www.bilgimikoruyorum.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.









E-devlet sistemine yeni eklenen hizmetler neler?









E-Devlet kapısına eklenen yeni hizmetleri buradan görebilirsiniz. İşte yeni eklenen hizmetler.









Genel Hizmetler









Mezar Yeri Sorgulama









Ücret Tarifesi Sorgulama









Vefat Bilgisi Sorgulama









Kişiye Özgü Hizmetler









Beyan Bilgileri Sorgulama









Tahakkuk Bilgileri Sorgulama









Tahsilat Bilgileri Sorgulama









Unutma sonucu e- devlet kapısına girişte ilk sırada İstanbul













Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-Devlet kapısına giriş için çeşitli yöntemlerin mevcut olduğunu, her yöntemin vatandaşlara maliyetinin sıfır ile 2 Türk Lirası arasında değiştiğini açıkladı. Yapılan tespitlere göre e-Devlet kapısına girişte şifre almada ilk 3 sırada İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu belirtildi.









Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayıp, TBMM Başkanılğı ile Başbakanlığa da gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şifre unutulması durumunda ise vatandaşlarımız e-Devlet Kapısına girişleri sırasında cep telefon numaralarını sisteme eklemeleri ve doğrulamaları halinde yeniden şifre almak için herhangi bir ücret ödemelerine gerek yoktur. Entegrasyonun tamamlamış 12 fmans kuruluşunun internet bankacılığı şifreleri kullanılarak e-Devlet kapısına hiçbir ücret ödemeksizin giriş yapılabilmektedir. Ayrıca e-imza ve mobil-imza kullanıcıları da e-Devlet Kapısına herhangi bir ek ücret ödemeden giriş yapabilmektedir. Ancak bu yöntemleri tercih etmeyen vatandaşlarımız ise PTT şubelerine giderek şifre zarfı temin edebilmektedirler. Bu işlemin maliyeti ise 2 Türk Lirasıdır. Ancak bu kaydı yapmak istemeyen ve internet bankacılığı, e-imza ve mobil imza gibi seçenekleri kullanmadan tekrar PTT şubelerine gitmeyi tercih eden vatandaşlarımızın ise tekrar şifre zarfı alırken 4 TL ücret ödemeleri gerekmektedir" denildi.









Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2014 itibariyle yayınlanan verilere göre 15 yaş üzeri e-Devlet Kapısını kullanabilecek yaşta bulunan vatandaş sayısının 58 milyon 833 bin 474 kişi olduğu, 25 Aralık 2015 itibariyle e-Devlet Kapısını kullanan vatandaş sayısının 25 milyon 580 bin 442 olduğu belirtilerek, "Bu rakamdan düşüldüğünde 33 milyon 253 bin 32 kişinin henüz e-Devlet Kapısını kullanmadığı anlaşılmaktadır. Ancak TÜİK rakamları 2015 yılı sonu değerlerini göstermediğinden hesap yaklaşık bir değer göstermektedir" denildi.









Şifre unutulması durumunda ise vatandaşların e-Devlet Kapısına girişleri sırasında cep telefon numaralarını sisteme eklemeleri ve doğrulamaları halinde yeniden şifre almak için herhangi bir ücret ödemelerine gerek olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Ancak bu kaydı yapmak istemeyen ve internet bankacılığı, e-imza ve mobil imza gibi seçenekleri kullanmadan tekrar PTT şubelerine gitmeyi tercih eden vatandaşlarımızın ise tekrar şifre zarfı alırken 4 TL ücret ödemeleri gerekmektedir. Burada amaç, ücretsiz yeniden şifre edinme yöntemlerini kullanmaksızın sürekli kağıda basılı yeni şifre temin etmeye eğiliminin önlenmesi yoluyla ağaç vb gibi doğal kaynaklarımızın ve çevrenin korunmasıdır. Yine mevcut ücretsiz giriş yöntemlerinden olan e-kimlik kartlarının, ülke





geneline dağıtımı sonrasında diğer tüm alternatif giriş yöntemleri tali duruma geçecektir" denildi.









e-Devlet

Kapısına giriş için ücretsiz pek çok yöntemin mevcut olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak e-Devlet Kapısının ilk açıldığı dönemdeki teknolojik imkanlar, PTT şubeleri kanalıyla basılı şifrelerin dağıtımını ve kimlik tespitinin Kamu görevlilerince yapılmasını güvenlik açısından zorunlu kılmaktaydı. e-Devlet Kapısının bu ilk erişim yöntemi, şifre basım giderleri, ofis kiraları ve personel maliyetleri gibi önemli parasal maliyetler yanında; harcanan kâğıt, mürekkep ve enerji nedeniyle çevre açısından da tercih edilmeyen ve mecburi bir faaliyetti. Unutma vb. gibi nedenlerle bu yöntemin tekrarlı kullanımının yaygınlaşması istenmediğinden ücretsiz giriş ya da yenileme yöntemlerinin geliştirilmesini takiben PTT'den basılı şifre temini kanalının caydırıcı olarak maliyetli tutulması uygulamasına devam edilmektedir. Vatandaşların e-Devlet Kapısı kullanımı ile tek bir defa dahi devlet dairelerine gitmekten tasarruf etmesi toplu taşım ücreti açısından dahi şifre edinim maliyetinin iki katını vatandaşımızın cebinde bırakmaktadır. Yani e-devlet Kapısı şifresinin temini en kötü senaryoda dahi ilk kullanımda kendini amorti eden doğru bir yatırımdır" denildi.













UNUTMA SONUCU ŞİFRE ALMA SAYISI









Adana, 188.355, Adıyaman 26.722, Afyonkarahisar 63.897, Ağrı, 20.469, Aksaray, 23.135, Amasya 24.764, Ankara 787.798, Antalya 380.945, Ardahan 6.282, Artvin 23.990, Aydın 101.831, Balıkesir 108.595, Bartın 14.207, Batman 33.566, Bayburt 4.731, Bilecik 19.110, Bingöl 15.084, Bitlis 13.758, Bolu 24.713, Burdur 29.251, Bursa 288.267, Çanakkale 41.570, Çankırı 16.010, Çorum 32.670, Denizli 120.014, Diyarbakır 95.352, Düzce 44.137, Edirne 36.360, Elazığ 38.319, Erzincan 15.983, Erzurum 40.778, Eskişehir 82.530, Gaziantep 149.475, Giresun 36.546, Gümüşhane 9.241, Hakkari 9.256, Hatay 131.850, Iğdır 8.354, Isparta 39.024, İstanbul 3.065.989, İzmir 538.999, Kahramanmaraş 90.153.









E-DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİ













e-Devlet şifrenizi almak ise oldukça basittir.









1) e-Devlet şifresi









e-devlet şifresi kullanarak, e-devlet sistemi üzerinden işlem yapabilmeniz için, bir e-devlet şifresi almanız gereklidir. Bu durumda, e-devlet şifrenizi herhangi bir PTT şubesine başvuru yaparak temin edebilirsiniz. Başvurduğunuz PTT şubesinde, e-Devlet şifresi alım işlemleri için, sizden 2 TL ücret ve bir takım kişisel bilgileriniz talep edilecektir ve bunların ardından şifrenizi almış olursunuz. e-Devlet şifrenizi temin ettikten sonra, kamu kuruluşları ile ilgili işlerinizi, e-devlet sistemine giriş yaparak ve burada T.C kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi kullanarak yapabilirsiniz.









Eğer, mobil imza yöntemi ile e-devlet sistemi üzerinden işlem yapmayı tercih ettiyseniz, yapmanız gerekenler şöyledir;









2) Mobil imza









Mobil imza, e-devlet tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden, vatandaşlara sunulmaktadır. Fakat mobil imzanın alınması aşamasında, GSM operatörleri tarafından, kullanıcılardan belirli bir miktar ücret talep edilmektedir. Mobil imza, güvenlidir ve elektronik imza görevi üstlenir. Mobil imza aynı zamanda, ıslak imza niteliğinde bir imzadır. Mobil imza ile e-devlet sistemini kullanmak için yapmanız gerekenler; T.C kimlik numaranızı, GSM numaranızı ve GSM türünüzün bilgisini sistemde bulunan ilgili bölümlere doldurmak olacaktır. Böylece e-devlet uygulamasını kullanabilirsiniz.









Bir diğer yöntem olan elektronik imzanın özellikleri ise şöyledir;









3) Elektronik imza









Islak imzaya eşdeğer olan elektronik imza, sanal ortamda bulunan belgeye aktarılması yolu ile kimlik tespitinde kullanılan bir imza çeşididir. Elektronik imza ile e-devlet uygulamasını kullanmak için sadece, T.C kimlik numaranızı kullanmanız yeterli olacaktır.













E-Devlet şifre

alma işlemlerini buradan öğrenebilirsiniz. E-devlet şifremi unutum? sorusunun yanıtını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaşıyoruz. Edevlet girişi yapan vatandaşlar onlarca işini anında yapabiliyor. Vatandaşlar çeşitli sebeplerden dolayı ise şifrelerini unutabiliyor. Sizler için hazırladığımız bu haberden e-devlet girişi yapabilir, şifre alma ve şifremi unuttum sorusunun yanıtını görebilirsiniz. İşte ayrıntılı açıklamalar.







