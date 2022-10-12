Ekonomi 0,62 maliyetle kredi esnafa nefes olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

% 0,62 maliyetle kredi esnafa nefes olacak

Yıllık yüzde 7,5 (aylık 0,62) maliyetle kredi müjdesi, esnafa ve sanatkâra nefes aldıracak. Piyasa şartlarının çok altında faizle kredi tahsisinin yanı sıra, şahıs kredi üst limitinin 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredi limitinin ise 1,5 milyon liraya yükselmesinin ekonomiyi hareketlendirmesi bekleniyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
% 0,62 maliyetle kredi esnafa nefes olacak
​% 0,62 maliyetle kredi esnafa nefes olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 milyar liralık kredi paketi, esnaf ve sanatkâr tarafından sevinçle karşılandı. Halkbank tarafından yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacak kredinin aylık maliyeti ise yüzde 0,62 ile piyasa oranlarının çok altında olacak.

LİMİTLER ARTIRILDI

Esnaf ve sanatkâr, kredinin geri ödemesini 60 ayda yapabilecek. Kredilerin şahıs üst limitleri 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredi limiti ise 1,5 milyon liraya yükseltildi. Genç girişimci esnafa sunulan sıfır faizli kredi limiti de 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı. 30 olan yaş sınırını ise 35 yaşa yükselterek daha fazla sayıda genç girişimcinin bu krediden yararlanmasının önünü açıldı. Limit ve yaş sınırının artması bir yandan esnaf ve sanatkâra nefes aldırması bir yandan da ekonomiyi hareketlendirmesi bekleniyor.

ZAMANLAMASI YERİNDE

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; 2,5 milyon iş yeri ve 2 milyon esnafın krediye ulaşmasının önündeki engelin kalktığını söyledi. Kredi limitlerindeki artışın da önemli olduğunu dile getiren Palandöken, “Açıklanan bu destek paketi 415 meslek için bir nefes kredisi oldu” dedi.

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus da esnafa kullandırılacak toplam 100 milyar liralık kredi tahsisini olumlu bulduklarını söyledi. Verilecek desteğin zamanlamasının çok yerinde olduğunu vurgulayan Çelikus, desteklerin esnaf ve sanatkârın toparlanmasına fırsat vereceğini ifade etti.

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