10 sektörden 9’u istihdam artırıyor

Sanayi sektörünün ve OSB’lerin yükselen üretim hacmine paralel işverenlerin istihdamı da artıyor. İnsan kaynakları danışmanlık şirketi ManpowerGroup, 2022'nin üçüncü çeyreğinde işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede, 40 binden fazla işverenle bir anket yaptı. Buna göre, Temmuz'dan itibaren ülkemizdeki 10 sektörden 9'unda ve 7 bölgenin 6'sında işe alımlarda artış bekleniyor.
Sanayi sektörünün ve OSB’lerin yükselen üretim hacmine paralel olarak işverenlerin istihdamı artıyor. İnsan kaynakları danışmanlık şirketi ManpowerGroup, 2022'nin üçüncü çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede, 40 binden fazla işverenle bir anket yaptı.
10 SEKTÖRDEN 9’U ELEMAN ALACAK
Araştırmaya katılan 1027 Türk işveren ise ülkemizde 2022'nin üçüncü çeyreğinde 13 yüzde puanlık bir Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım hızı öngörüyor. Ankete göre temmuz ayından itibaren Türkiye'deki 10 sektörden 9'unda ve 7 bölgenin 6'sında işe alımlarda artış bekleniyor. 250'den fazla çalışanı olan işverenler işe alım planı en yüksek olan grup olarak öne çıkıyor.
6 BÖLGEDE ŞİRKETLER YÜKSELME BEKLİYOR
Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, istihdam görünümü 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 12 yüzde puan ve 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 28 yüzde puan artışla 35 puana ulaşan toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Türkiye'deki 7 bölgenin 6'sındaki şirketler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 1 bölgede düşüş öngörüyor.
TURİZMDE BAHAR HAVASI ETKİLEDİ
Türkiye’de yerel üretim ve ihracat önemini koruduğu için imalat sektöründeki işverenlerin istihdam beklentilerinin güçlü olduğu görülüyor. İstihdam artışında özellikle ulaştırma ve turizm sektörleri öne çıkıyor. Pandemi sonrasında uçuşların yeniden başlaması nedeniyle Türkiye'nin otel ve restoran sektörü de güçleniyor, bu durum özellikle turizme dayalı küçük işletmeleri olumlu yönde etkiliyor.
En fazla artış restoran ve otellerde
Yayımladıkları anketle ilgili değerlendirmede bulunan, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Araştırmamız da otel ve restoran sektöründe işverenlerin işe alım niyetlerinin oldukça olumlu olduğunu gösteriyor. Bir önceki çeyreğe göre en fazla artış gösteren sektör ise 14 yüzde puan değişimle restoran ve oteller oldu. Bu sektördeki işe alım beklentilerindeki üç aylık artış, 40 ülkenin üç aylık artış ortalamasının 11 puan üzerinde ve küresel olarak onuncu sırada yer alıyor” dedi.