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Ekonomi

10 ülkeden yeni turist kafileleri

Turizmini çeşitlendirerek yeni pazarlara açılan Türkiye, yurt dışı tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Avusturya, Çekya ve Hollanda gibi ülkelerden yeni turist kafileri bekleniyor. Yapılan planlamaya göre, 51 milyonluk ziyaretçi sayısının %15-20 oranında artması hedefleniyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 26/03/2024 вторник
Güncelleme: 00:32 - 26/03/2024 вторник
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Turizmde dünya üçüncülüğü için Türkiye, konuk ağırladığı ülkelerden ilave kafileler bekliyor. Avusturya, Çekya, Hollanda, Litvanya, Estonya, Letonya, Danimarka, İsviçre, Polonya, Romanya gibi ülkelerden yeni turist kafileri öngörülüyor. Planlama doğrultusunda geçen yıl 51 milyon olan turist sayısının yüzde 15-20 arasında yükseltilmesi planlanıyor. Deniz, kum, güneş açısından zengin olan Türkiye Doğu, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinden yeni kafileler çekmek istiyor.

HEDEF % 15-20 ARTIŞ

Dünyanın en çok tercih ettiği deniz olan Akdeniz’de Türkiye’nin işletme sayısının fazla olması, otellerin kalitesi, otel yatak sayısı artması Türkiye’yi cazip kılıyor. Baltık ülkeleri arasından olan Litvanya, Estonya, Letonya ile Danimarka, Polonya’nın genel tercihi serin Ege kıyıları olurken tanıtım yapılırken ülkelerin tercihleri dikkate alınıyor. Yapılan planlamalar ile dünyada tercih edilen ilk 3 ülkeden biri olma hedefleniyor. Tanıtımlara önümüzdeki dönemde yeni lokasyonlar eklenecek. Geçtiğimiz yıl 51 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye’nin bu yıl içerisinde yüzde 15-20 arasından bir artış amaçlıyor.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda sezonun ilk dış hat uçuşu

Milas-Bodrum Havalimanı, SunExpress'in Frankfurt ve Düsseldorf'dan gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonuna giriş yaptı. SunExpress'in gerçekleştirdiği uçuşlardan Bodrum'a inen toplam 360 yolcu terminalde çiçeklerle karşılandı. TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Bodrum'u daha fazla destinasyona bağlamak için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.



#Turizm
#Ekonomi
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