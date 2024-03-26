10 ülkeden yeni turist kafileleri

Turizmde dünya üçüncülüğü için Türkiye, konuk ağırladığı ülkelerden ilave kafileler bekliyor. Avusturya, Çekya, Hollanda, Litvanya, Estonya, Letonya, Danimarka, İsviçre, Polonya, Romanya gibi ülkelerden yeni turist kafileri öngörülüyor. Planlama doğrultusunda geçen yıl 51 milyon olan turist sayısının yüzde 15-20 arasında yükseltilmesi planlanıyor. Deniz, kum, güneş açısından zengin olan Türkiye Doğu, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinden yeni kafileler çekmek istiyor.

Dünyanın en çok tercih ettiği deniz olan Akdeniz’de Türkiye’nin işletme sayısının fazla olması, otellerin kalitesi, otel yatak sayısı artması Türkiye’yi cazip kılıyor. Baltık ülkeleri arasından olan Litvanya, Estonya, Letonya ile Danimarka, Polonya’nın genel tercihi serin Ege kıyıları olurken tanıtım yapılırken ülkelerin tercihleri dikkate alınıyor. Yapılan planlamalar ile dünyada tercih edilen ilk 3 ülkeden biri olma hedefleniyor. Tanıtımlara önümüzdeki dönemde yeni lokasyonlar eklenecek. Geçtiğimiz yıl 51 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye’nin bu yıl içerisinde yüzde 15-20 arasından bir artış amaçlıyor.