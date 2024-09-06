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Ekonomi

100 bin gence tarım eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 81 ilde 10-30 yaş aralığındaki 100 bin gence tarım eğitimi verecek. Gençlere tarımda İHA kullanımı da dahil son teknoloji dersleri verilecek.

Mehmet Güney
04:00 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 05:08 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bakanlık gençler için 81 ilde harekete geçti.
Bakanlık gençler için 81 ilde harekete geçti.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında gençlere tarım yatırımları artıyor. Profesyonel ve gelişen teknolojiye uygun, tarımsal faaliyetleri geliştirmek isteyen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) binlerce gence eğitim ve hibe verecek.


İHA TEKNİKLERİ ÖĞRETİLECEK

Bakanlık, Aralık ayına kadar olan süreçte, 10-30 yaş aralığındaki gençlere bitki zararlıları ve hastalıkları ile biyolojik mücadele, İHA ile Pestisit uygulama teknikleri ve İHA ilaçlama sisteminin ayar ve kalibrasyonu, iklim değişikliği, tarım etkileşimi, tarımda sulama yöntemleri, sebze, meyve bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği, biyoyakıtlar vb. konularda uzman teknik eğitici desteği sağlanarak tarımsal bilgi kazandırmasını hedefliyor. Proje ile 81 ilden toplam 200 gence gençlik merkezlerinde tarım ve üretim alanında eğitici eğitimi verilmesi planlandı.


81 İLDEN 100 BİN GENCE TARIM EĞİTİMİ

Temel tarım eğitimi kapsamında da adımlar atan Bakanlık, 81 ilden toplam 100 bin gence tarıma giriş düzeyinde temel eğitimler verecek. Tarım ve üretim alanında ilgi ve bilgi düzeyi yüksek olan ve bazı sınavlar ile belirlenecek toplam 10 bin gence ileri düzey tarım ve üretim alanında eğitimler verilecek.


BİN GENCE HİBE VE KOLAY İŞ İMKANI

Yıl bitmeden, GSB tarafından genç çiftçi projesi kapsamında ise yaklaşık bin gence proje hibe desteği verilecek. Eğitim sonunda sertifika verilerek sertifikalı kursiyerlerin kamu ve özel sektördeki tarım işletmelerinde, kooperatiflerde, ziraat odalarında, tarımsal danışmanlık firmalarında ve diğer tarımla ilgili kuruluşlarda istihdam edilmesi sağlanacak.


#Ekonomi
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