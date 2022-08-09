Ekonomi 132 bin kadın girişimciye 15 milyarlık destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

132 bin kadın girişimciye 15 milyarlık destek

Halkbank’ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin 15 milyar TL’yi aştığını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bu yolda büyük mesafe katettik. Türkiye genelinde tam 132 bine yakın kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
132 bin kadın girişimciye 15 milyarlık destek
Arşiv.

Halkbank'ın kadın girişimcilerle bir araya getirmek ve onlara yeni iş alanlarındaki fırsatları tanıtmak üzere hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Buluşmaları, Rize'de devam etti. Türkiye’deki tüm girişimci ve girişimci adaylarını, kadınları, kadın kooperatiflerini yerel iş insanlarını ve gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik Halkbank'ın dijital platformu üzerinden canlı olarak da yayınlandı. Genç Girişimci Destek Paketi’nden faydalanan girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek amacıyla kredilerinin sembolik olarak takdim edildiği buluşmada, “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri düzenlendi.

Kadınların iş yaşamına katılımını teşvik etmek ve genç girişimcileri Türkiye’ye değer katacak yeni iş nalanlarında desteklemek üzere faaliyetlerini sürdüren Halkbank, Üreten Kadınlar Buluşmaları için Rize’deydi.
Kadınların iş yaşamına katılımını teşvik etmek ve genç girişimcileri Türkiye’ye değer katacak yeni iş nalanlarında desteklemek üzere faaliyetlerini sürdüren Halkbank, Üreten Kadınlar Buluşmaları için Rize’deydi.
  • Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Sahada olmak, müşterilerimize yakınlık, samimiyet ve sıcaklık her zaman önceliğimiz olmuştur. Bugün bizleri bir araya getiren etkinlik dizisine, geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü’nde duyurduğumuz ve kadın girişimcilere uygun koşullarda finansman sağlamayı hedeflediğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimiz vesile oldu” ifadelerini kullandı.

DESTEKTEN 132 BİN KADIN YARARLANDI

Çok kısa süre içinde büyük mesafe katettiklerini anlatan Arslan, “Türkiye genelinde 132 bine yakın kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık. Tüm bu işlemler sonucunda 15,1 milyar TL'yi hayırlara vesile olacağına inandığımız girişimler için kredi olarak kullandırdık” diye konuştu. Halkbank'ın Doğu Karadeniz bölgesinde 52 şubeyle 737 kişiyi istihdam ettiği bilgisini veren Arslan “Bölgede 6 bin kadın girişimciye 606 milyon TL kredi verdik” bilgisini verdi.

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