Ekonomi 3 kamu bankasından faiz indirimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 kamu bankasından faiz indirimi

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortak açıklama yayımlayarak kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını açıkladı. İndirimler ticari ve konut kredilerini kapsıyor. İşletme kredilerinin yıllık maliyetini yüzde 15 civarına düşüren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredileri faizini de yüzde 1,29’a indirdi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
3 kamu bankasından faiz indirimi
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Merkez Bankası’nın geçen yaptığı 100 baz puanlık indirimin ardından bu ay 200 baz puanlık indirim daha yapması, kredi faizlerinin aşağı çekilmesiyle piyasaya olumlu yansımaya başladı. Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı faiz indiriminin ardından gözlerin çevrildiği üç kamu bankası, kredi faizlerini dün düşürdü.

İŞLETME VE KONUT KREDİSİNDE FAİZ İNDİ

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi. Üç bankadan yapılan ortak açıklamada; konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim’den (bugünden) itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirildi. Açıklamada, “Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.

PEK ÇOK SEKTÖRE OLUMLU YANSIR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını bildirdi. Avdagiç, Merkez Bankası’nın son iki toplantısında aldığı faiz indirim kararlarının kamu bankaları tarafından desteklenmesinin iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti. 3 kamu bankasının açıkladığı 200 baz puana kadarlık faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşüreceğini kaydeden Avdagiç, “Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı” dedi.

Faiz indirme sırası kamu bankalarında
EKONOMİ
Faiz indirme sırası kamu bankalarında

KAMU BANKALARIYLA SINIRLI KALMAMALI

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da konut kredi faizlerindeki indirimin sadece kamu bankalarıyla sınırlı olmaması gerektiğini bildirdi. Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansımasının geçmişte olduğu gibi bu dönemde de çok olumlu olacağını kaydetti.

Gayrimenkule can suyu olur

Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açmasını beklediklerini belirten Durbakayım, “Gerek dövizde gerçekleşecek kar satışları, gerekse faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır. Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır” dedi.

Bankalar ‘Merkez’in izinde
EKONOMİ
Bankalar ‘Merkez’in izinde


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