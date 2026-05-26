4 ilde hızlı tren için geri sayım: Mesafe 312 kilometreye düşecek

Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, "Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje hakkında bilgi verdi.
Uzunluğu 312,5 kilometre olan projeyle, Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getireceklerini bildiren Uraloğlu, ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacaklarına işaret etti.
"Yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz"
Projenin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye'yi küresel lojistik açısından çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Uraloğlu, projenin, güzergahtaki şehirleri Akdeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade ederek, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracağının, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacağının altını çizdi.
'Yüzde 87'nin üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik'
Hattın, Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacağını, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacağını belirten Uraloğlu, devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: