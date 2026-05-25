Bakan Uraloğlu: Posta kargosu gönderilerinin yüzde 82'si 2 gün içinde teslim ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2025 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 59 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 27’si ulusal, 40’ı yerel olmak üzere 67 yetkilendirme verildiğini kaydetti. Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 30 yetkilendirme ile İstanbul olduğuna işaret ederek bunu sırasıyla 4 yetkilendirme ile İzmir’in ve 3 yetkilendirme ile Ankara’nın takip ettiğini de ifade etti. Bakan Uraloğlu, posta sektörünün yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.