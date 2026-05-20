Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası açıklama: 'Karayollarımızda ve haberleşmede olumsuzluk yok'

09:44 20/05/2026, Çarşamba
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Bakan Uraloğlu, Malatya Battalgazi'de meydana gelen deprem sebebiyle yaptığı açıklamada, ''İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya merkezli meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk görülmediğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Merkezi Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
