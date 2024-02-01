40 milyar dolarlık işe biz de talibiz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) organizasyonunda düzenlenen "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu", Ukrayna Yeniden İnşadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler ve Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Forumda Kubrakov ve Bolat tarafından “Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü-Görev Tanımı Belgesi” imzaladı.





500 BİNDEN FAZLA KONUT HASAR ALDI

Türkiye-Ukrayna ikili ticaret rakamlarının savaş öncesi ile aynı düzeyde olduğunu anlatan Ukrayna Yeniden İnşadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, “Savaş sonrasında altyapının düzeltilmesi çok önemli. Özel sektör buradaki hasarın giderilmesinde önemli rol üstlenecek. Ukrayna’da 500 binin üstünde konut savaş nedeniyle hasar görmüş durumda. Araştırmalara göre zarar göre altyapının onarılması için 26 milyar dolara ihtiyaç var. Köprülerde 7 milyar dolar ve demiryolu altyapısında da 5 milyar dolarlık hasar var. Savaş koşullarında Türk şirketler inşa sürecinde bizimle birlikte çalıştı. Bundan sonra da bizimle birlikte çalışacak. Türk mevkidaşlarla somut bir mutabakata vardık. Türk iş dünyasını Ukrayna’ya davet edeceğiz” diye konuştu.





BAKAN BOLAT’TAN 3. ÜLKELERE DAVET

Ukrayna’yla ticaretin savaş öncesi dönemdeki gibi devam ettiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye olarak, en başından beri Ukrayna halkının yanında yer alıyoruz. İki ülkenin şu andaki ticaret hacmi 7,5 milyar dolar. Bunun 10 milyar dolara çıkarılması için çalışma yapıyoruz. Müteahhitlerimiz, Ukrayna’da havaalanları, karayolları, köprüler ve birçok farklı alanda toplamda 300’den fazla projeye imza atmış, bu projelerin toplam değeri 9,7 milyar doları bulmuştur. Ukrayna, müteahhitlerimizin en fazla proje üstlendiği 12’nci ülke konumundadır. Firmalarımız Ukrayna’da savaşın başladığı 2022 yılından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 70 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Buradan Ukrayna’nın inşasında Türkiye’yle çalışmak isteyen 3’üncü ülkelerle de işbirliğine açık olduğumuzu duyurmak istiyorum” açıklamasını yaptı.





İş kurulu 3 ayda bir toplanacak

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ukrayna’da Türk müteahhitlik firmalarının şu ana kadar 301 projede 10 milyar dolarlık işi üstlendiğini ve tamamladığını belirtti. Eren, “Türk müteahhitlik firmaları olarak, Ukrayna’nın ihtiyacı olan her çeşit alt ve üst yapı projesinde yer almaya hazır” dedi. Türkiye ve Ukrayna arasında oluşturulan iş heyeti kurulu 3 ayda bir araya gelerek yapılacak projeleri tespit ederek çalışma yürütecek. Öte yandan Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin Ukrayna’nın inşasında Türkiye’yle çalışmak istediği öğrenildi.



