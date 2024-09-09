500 bin araç peşin alındı

Peugeot, yenilediği ileri seviye elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008’i, 2023 yılında dünya çapında en çok Peugeot satışını gerçekleştiren dördüncü ülke olan Türkiye’de satışa sundu. Avrupa’da satışa sunulduğu ilk iki ayda 50 bin adetten fazla sipariş alan yeni Peugeot 3008 1.2 Hibrit 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin liradan, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 kilometrelik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin liradan başlıyor.

6 BİN ADET SATIŞ HEDEFİ KOYDU

Baştan aşağı yenilenen 3008’in Antalya’daki tanıtımında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Bir önceki nesil 3008’lerden ellerinde kalmadığını ve yeni 3008’den 300 adede yakın talep aldıklarını belirten Reyhanoğlu, “ Türkiye’de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil Peugeot 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki satışın yaklaşık yüzde 20’sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

FİLO TALEBİ DOYMADI

Bu yılın 1 milyonun üzerinde bir pazarla kapanacağının altını çizen Peugeot Türkiye Genel Müdürü, “Birikmiş talebin bizi aslında sadece bu yılın değil, geçmiş yıllardan gelen karşılanmamış talebin bizi 1 milyona taşıyacağını öngörmüştük. Filo tarafındaki müşterilerimize hala tam olarak cevap veremiyoruz. Bugün toplam satışlarımızdaki filo oranımız yüzde 15’ler seviyesinde. Ama perakendede talep hala çok yüksek. Tüm bu hesaplamaları yaptığımızda sene başında matematiksel olarak 1 milyon bulmuştuk. Yine bu tahminlerimiz de doğru çıktı” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİDE GERİLEME YOK

Elektrikli araçlarla ilgili yavaşlama iddialarını da cevaplayan Reyahoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bir frene basılma görmüyorum Türkiye’de. Özellikle ağustos sonuçlarını incelerken kendi içimizde de konuştuk, yüzde 7,8 gibi bir oranı var elektrikli araçların yıl toplamında. Bu ay yüzde 8,2, artarak gidiyor. Elektrikli pazarda aslında daha büyüme öngörüyoruz, gerileme öngörmüyoruz. Öte yandan bu yıl da 70 bin adet satışı geçmek istiyoruz. Buradan düşmeye niyetimiz yok.” Kendi satışlarında kredi oranına da değinen Gülin Reyahoğlu, bu yılın ilk 8 ayında toplam marka satışlarının yüzde 75’inin peşin parayla gerçekleştiğini sözlerine ekledi. 762 bin adet sıfır aracın satıldığı pazarda bu oran 500 bin adetten fazla aracın peşin satıldığı verisini ortaya koyuyor.

AĞUSTOSTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK

Peugeot CEO’su Linda Jackson’un Türkiye’ye önem verdiğini vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, “Linda Hanım ile sık görüşüyoruz. Türkiye’yi çok seviyor. Bu sene yıl sonuna doğru yine bir Türkiye ziyareti planlıyor. Ağustos kapanışında dünyada Peugeot satışı olan ülkeler arasında 3’üncü sıradayız” şeklinde konuştu.







