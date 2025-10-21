60 yaş altına yenileme garantili poliçe dönemi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), yaptığı düzenlemeyle sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale getirildi. Buna göre sigorta şirketleri, 60 yaşını doldurmamış herkes için “ömür boyu yenileme garantili poliçe” seçeneğini sunmak zorunda olacak. Sigorta ettiren isterse bu garantiyi içeren ya da içermeyen poliçeyi seçebilecek. Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, kişiler bu garantiye hak kazanmak için aynı planla kesintisiz 3 yıl sigortalı olmak zorunda. Bu dönemde ödenen tazminatların, ödenen primlerin yüzde 80’ini geçmemesi şartları aranacak. Garanti kazanan sigortalılara karşı şirketler, teminatları daraltamayacak, limitleri düşüremeyecek ve katılım payını artıramayacak. Ayrıca hastalık ek primi de talep edemeyecek.

BİLGİ VE BELGE ALMA HAKKI

Sigorta şirketi, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahip olacak. Poliçelerde sıkça yer alan “bekleme süresi” kavramını yeniden düzenledi. Her bir teminat için yalnızca ilk poliçe döneminde bekleme süresi uygulanabilecek. Aynı planla yenilenen poliçelerde bekleme süresi tekrarlanamayacak. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra başka bir şirkete geçiş yapılırsa, yeni şirket yeniden bekleme süresi uygulayamayacak. Bekleme süresi dolmadan yapılan şirket değişikliklerinde ise önceki şirkette geçirilen süre yeni şirketteki bekleme süresinden düşülecek.

ŞİRKET DEĞİŞSE DE HAKLAR KORUNACAK

Sigortalıların başka bir şirkete geçişine ilişkin yeni haklar da yönetmeliğe eklendi. Sigortalının kazandığı haklar, özellikle ömür boyu yenileme garantisi, sigorta şirketi değişse bile yeni şirkette geçerli olacak. Şirketler arasında veri paylaşımı sadece Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden yapılacak, doğrudan veri aktarımı yasak olacak. Yeni şirket, sigortalı daha geniş teminatlı plan istemedikçe teminatı daraltamayacak, limiti düşüremeyecek, katılım payını artıramayacak. Özel sağlık sigortaları hem bireysel hem grup poliçesi olarak düzenlenebilecek. Grup sözleşmeleri için sigortalılara katılım sertifikası verilmesi zorunlu olacak. Grup sigortasından ayrılan ve yenileme garantisi kazanmış sigortalı, bireysel plana geçse bile hakkını koruyacak. Ayrıca sigortalılık ve sağlık verileri Merkez’de bireysel olarak tutulacak ve sigortalılığın bitiminden itibaren 10 yıl saklanacak. Düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2026’da yürürlükte olan poliçelerde yer alan yenileme garantileri mevcut şartlarıyla devam edecek.











