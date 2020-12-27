8 sektörde yatırım rehberi

Türkiye ekonomisindeki yatırım iklimini geliştirmek adına alınan karar ve uygulamaların ardı arkası kesilmiyor. Ekonomik ortam için sürdürülen reform paketi hazırlıklarına yatırımı kolaylaştırmaya yönelik olanlar da eklendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 8 sektörde yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi için kılavuz hazırladı. Dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren Ofis; Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Singapur ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerleşik yerel danışman ağıyla yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet sunarken, yatırımcı için yol gösterici rehber olma yolunda adımlar atıyor.

YOL HARİTASI

Söz konusu yatırım hartitası, ülkemide faaliyet göstermek isteyen yatırımcıların işini kolaylaştıracağı gibi yatırım planlarını da süratla gerçekleştirmesini sağlayacak. Derli toplu bir yatırım rehberinin yerli ve yabancı girişimciler için önemine dikkat çekiliyor. Süreç aynı zamanda pandemi sonrasına da hazırlık anlamına geliyor. Bu sayede, pandemi sürecinin ardından Türkiye’nin yeniden yatırım merkezi olması için gerekli adımlar şimdiden atılmış olacak.

TÜM DETAYLAR ELE ALINDI

Atık bertaraf ve geri kazanım, imalat, enerji, orman ve orman ürünleri, madencilik, lojistik, hizmet ile tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik hazırlanan kılavuzlar yeni yılda şirketlerin başucu rehberi olacak. Hazırlanan raporlarla tüm yatırım süreçleri, sektörel izin, onay ve lisans gibi prosedürler tek tek detaylandırıldı. Şirketlerin kuruluşundan yatırımın hayata geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm detaylar anlatıldı. Ülkemizdeki yatırım ortamına ilişkin verilecek detaylar birçok girişimci için de önemli bir kılavuz niteliğinde.

REKLAM

SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI