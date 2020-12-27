Ekonomi 8 sektörde yatırım rehberi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

8 sektörde yatırım rehberi

8 sektörde yatırım rehberi

Türkiye son dönemde ekonomideki parolasını ‘yatırım’ olarak belirlerken bu kapsamda ardı ardına önemli adımlar atılıyor. İmalat, enerji, madencilik, lojistik, hizmet, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık ile atık bertaraf sektörlerinde yatırım süreçleri A’dan Z’ye incelendi. Hazırlanan yatırım rehberinde dünyadaki ülke örnekleri de incelendi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ekonomisindeki yatırım iklimini geliştirmek adına alınan karar ve uygulamaların ardı arkası kesilmiyor. Ekonomik ortam için sürdürülen reform paketi hazırlıklarına yatırımı kolaylaştırmaya yönelik olanlar da eklendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 8 sektörde yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi için kılavuz hazırladı. Dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren Ofis; Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Singapur ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerleşik yerel danışman ağıyla yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet sunarken, yatırımcı için yol gösterici rehber olma yolunda adımlar atıyor.

YOL HARİTASI

  • Söz konusu yatırım hartitası, ülkemide faaliyet göstermek isteyen yatırımcıların işini kolaylaştıracağı gibi yatırım planlarını da süratla gerçekleştirmesini sağlayacak. Derli toplu bir yatırım rehberinin yerli ve yabancı girişimciler için önemine dikkat çekiliyor. Süreç aynı zamanda pandemi sonrasına da hazırlık anlamına geliyor. Bu sayede, pandemi sürecinin ardından Türkiye’nin yeniden yatırım merkezi olması için gerekli adımlar şimdiden atılmış olacak.

TÜM DETAYLAR ELE ALINDI

Atık bertaraf ve geri kazanım, imalat, enerji, orman ve orman ürünleri, madencilik, lojistik, hizmet ile tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik hazırlanan kılavuzlar yeni yılda şirketlerin başucu rehberi olacak. Hazırlanan raporlarla tüm yatırım süreçleri, sektörel izin, onay ve lisans gibi prosedürler tek tek detaylandırıldı. Şirketlerin kuruluşundan yatırımın hayata geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm detaylar anlatıldı. Ülkemizdeki yatırım ortamına ilişkin verilecek detaylar birçok girişimci için de önemli bir kılavuz niteliğinde.

SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI

  • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı kapsamda, daha önce yatırım ortamını iyileştirecek hamleler başlatılırken, söz konusu eylemin devamı niteliğinde şimdi ise yatırım süreçlerinde sadeleştirme ve gerekli mevzuat değişiklikleri tespit edildi. 8 sektör için hazırlanan kılavuzlarda gösterilen söz konusu izin, lisans gibi prosedürlere ilişkin sadeleştirme ve iyileştirme önerileri konusunda özel sektör kuruluşlarından görüş toplanacağı, alınan görüşler doğrultusunda yatırım süreçlerine ilişkin sadeleştirme önerilerinin de YOİKK’e sunulacağı belirtildi.

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