Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

09:4611/04/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-10 Nisan haftasında 411'de sabit kaldı. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 61 azaldı.

Perşembe gününü 95,92 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 95,20 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 95,57 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 97,87 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

#Baker Hughes
#ABD
#Petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
