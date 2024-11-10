Abdülhamid Han Amasra-4'te sondaja başladı

Abdülhamit Han Sondaj Gemisi yeni müjdeler için Karadeniz’de göreve başladı. Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz’deki görevini tamamlamasının ardından Karadeniz’e doğru yola çıktı. Gemi, vinç kurulumu, kule dikimi, kule ekipmanlarının montajı, üretici firma tarafından yapılan testler ve devreye alma işlemlerinin ardından 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra-4 kuyusunda sondaj operasyonlarına başladı. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Dokuz katlı gemide bir helikopter pisti de bulunuyor.





FATİH’İN GÖREVİNİ DEVRALDI

Fatih Sondaj Gemisi beşinci yılını tamamladığı ve 5 yılın sonunda her gemi mutlaka tekrar sertifikalandırılmak üzere bakıma alındığı için bir süre çalışma yapamayacak. Abdülhamid Han bu süreçte Fatih’in yerini alacak. Gemi Sakarya Gaz Sahası’ndaki faaliyetinin yanı sıra Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’de de sondaj yapacak.





AKDENİZ’E 2026’DA GİDECEK

Abdülhamid Han’ın Akdeniz’de yürüttüğü operasyonlarda herhangi bir keşfe rastlanmamıştı. Ancak Akdeniz’deki çalışmalar devam edecek. Akdeniz’de sismik yapılmayan lokasyonlarda 2026 yılı itibariyle yeniden çalışmalar başlayacak.





Ekonomik değeri 1 trilyon $

Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazında üretim günden güne artıyor. Geçtiğimiz yıl ağustos sonu itibarıyla doğal gaz şebekelerine verilen gazda üretim miktarı bugün 7,2 milyon metreküpe ulaştı. İlk faz hedefi olan 10 milyon metreküpe adım adım yaklaşılırken yeni keşifler için gemiler de yeni sondaj faaliyetlerine odaklanıyor. Sakarya Gaz Sahası’nda şu anda 10 kuyu üretimde. 2025 yılının ilk çeyreğinde kuyu sayısı 12’ye çıkacak.











