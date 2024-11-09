Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni tarife dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılında elektrik faturalarının yaklaşık 500 milyar liralık bölümünün devlet tarafından karşılanacağını belirterek, elektrik ve doğal gaz faturalarında uygulanacak yeni tarifenin detaylarını paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar
, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı ve elektrik ile doğal gaz faturalarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
- Bakan Bayraktar, mevcut uygulamalar kapsamında dar gelirli vatandaşların 100 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılandığını, ikinci grupta ise 240 kilovatsaate kadar belirli bir destek sağlandığını; ancak bu tüketimin üzerine çıkıldığında faturaların yüzde 50 oranında zamlandığını ifade etti.
Faturada yeni tarife
Faturada yeni tarife
Elektrik fiyatlarında değişiklik olmazsa, 2025'te devletin yaklaşık 500 milyar liralık elektrik faturasını karşılayacağını belirten Bayraktar, yeni hedeflerine dair detayları paylaştı. Bayraktar, Türkiye genelinde 40 milyon abone bulunduğunu ve bunun 10 milyonunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek grupları kapsamında yer aldığını belirtti.
- Bunun dışında kalan ve yüksek tüketim gerçekleştiren bir grup abone için ise gerçek maliyetin yansıtılacağı yeni bir döneme geçileceğini söyledi. Bu düzenlemeyle, aylık 417 kilovatsaati ve yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketiciler destek kapsamı dışında tutulacak. Benzer bir düzenlemenin doğal gaz faturaları için de planlandığını ekleyen Bayraktar, desteğe ihtiyaç duymayan yüksek tüketimli abone sayısının 1,2 milyon olduğunu ve camiler, cemevleri ile konteyner kentlerde yaşayanların bu uygulamadan muaf tutulacağını ifade etti.
Bayraktar şunları söyledi;
"2025 yılı için yapmayı hedeflediğimiz şöyle bir husus var. Diyoruz ki bizim Türkiye'de 40 milyon abonemiz var. Bunun 10 milyonu tamamen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürüttüğümüz destek grubu var. Diğer grubun içerisinde de Türkiye ortalama tüketiminin iki katından da fazla olan bir tüketim ve abone grubumuz var. Yani, EPDK'nin son aldığı kararla yaklaşık ayda 417 kilovatsaat ve yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati bulan tüketici grubuna diyoruz ki, sizin bu desteklenen grubun içerisinde yer almanıza gerek yok. Siz elektriğin gerçek maliyeti neyse bu maliyetleri karşılayın diyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu konuyla alakalı çalışmamızı teknik düzeyde yaptık. Doğal gazda da benzer şekilde bir uygulama düşünüyoruz."
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