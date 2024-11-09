Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni tarife dönemi

"2025 yılı için yapmayı hedeflediğimiz şöyle bir husus var. Diyoruz ki bizim Türkiye'de 40 milyon abonemiz var. Bunun 10 milyonu tamamen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürüttüğümüz destek grubu var. Diğer grubun içerisinde de Türkiye ortalama tüketiminin iki katından da fazla olan bir tüketim ve abone grubumuz var. Yani, EPDK'nin son aldığı kararla yaklaşık ayda 417 kilovatsaat ve yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati bulan tüketici grubuna diyoruz ki, sizin bu desteklenen grubun içerisinde yer almanıza gerek yok. Siz elektriğin gerçek maliyeti neyse bu maliyetleri karşılayın diyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu konuyla alakalı çalışmamızı teknik düzeyde yaptık. Doğal gazda da benzer şekilde bir uygulama düşünüyoruz."