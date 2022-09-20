Acıbadem’den Ataşehir’e 5 yıldızlı hastane

Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan ve Hollanda olmak üzere 5 ülkede hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul’da yeni açtığı Acıbadem Ataşehir Hastanesi’yle hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Grubun en yeni yatırımı olarak kapılarını misafirlerine açan Acıbadem Ataşehir Hastanesi; alanında uzmanlaşmış deneyimli hekim kadrosu, ileri teknoloji tanı ve tedavileri, sağlık hizmetlerinin dijital altyapıyla yönetilmesini hedefleyen uygulamalarla öne çıkıyor.

153 ODA, 298 YATAK

Tıbbın tüm branşlarında hizmet veren Acıbadem Ataşehir’de, çocuk, kadın ve onkoloji hastalarının ihtiyaçlarına yönelik özgün mimari ve tasarımla oluşturulan klinikler de yer alıyor. Tanıdan tedaviye tüm hizmet süreçlerinde hasta güvenliği ve memnuniyetinin üst düzeyde tutulduğu hastanede; 153 hasta odası, 298 hasta yatağı, cerrahi girişimler için 10 ameliyathane, 1 IVF ameliyathanesi ile minör cerrahi, endoskopi/kolonoskopi ve anjiyo girişim odaları bulunuyor. 65 bin metrekare kapalı alana kurulan hastane, Ataşehir bölgesinin siluetine farklı bir soluk katacak şekilde tasarlandı. 15 katlı hastane, Leed Gold sertifikalı ‘Çevre Dostu’ ve ‘Akıllı Bina’ özellikleriyle dikkat çekiyor.

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KONFORLU DOĞUM İÇİN ÖZEL HİZMETLER

Acıbadem Ataşehir’de, giriş kata konumlanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde, kadın hastalıklarıyla jinekolojik onkoloji, Tüp Bebek Merkezi ve Perinatoloji Merkezi bulunuyor. Anne adaylarına yönelik hizmetleriyle dikkat çeken hastanede, doğum yapacak anne adaylarının tüm işlemlerinin tek bir katta tamamlanarak, en hızlı ve konforlu şekilde hizmet alması hedeflendi.

ONKOLOJİDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Onkoloji tedavisi gören hastaların ihtiyaçlarına özel tasarlanan ve hastane girişinden farklı bir giriş ile de ulaşılan Onkoloji Kliniği; deneyimli uzmanlar ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyor. Klinikte, 30 ayaktan tedavi ve 4 yatarak tedavi olmak üzere toplam 34 Kemoterapi Tedavi Ünitesi yer alıyor.

‘ATLI KARINCALI’ ÖZEL ÇOCUK KLİNİĞİ

Çocuk Sağlığı Kliniği; ayrı bir binada, çocuk dünyasına uygun mimarisi ve özel aktivite alanları ile çocukları hastane psikolojisinden uzaklaştıracak bir yapıda kurgulandı. 2 ayrı katta, 24 saat kapsamlı hizmet verilen Çocuk Sağlığı Kliniği’nde; ana ve yan dallar olmak üzere tüm çocuk sağlığı branşlarında, alanında uzmanlaşmış hekimler görev alıyor. Çocuk Sağlığı Kliniği’nin hemen dışında konumlanan ‘Atlı Karınca’ ise çocuklara, hastane süreçlerinde sıkılmadan zaman geçirmeleri için keyifli bir alan sunuyor.

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DİJİTAL SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Acıbadem Ataşehir Hastanesi, girişte konumlanan ve veri sanatıyla oluşturulan dijital sanat eseri ziyaretçilerini karşılıyor. Türkiye’de dijital sanat çalışmaları ile öne çıkan veri sanatçıları Hakan-Süleyman Yılmaz kardeşlerin hastaneye özel tasarladıkları; Acıbadem hastanelerinde dünyaya gözlerini açmış 145 bin 580 bebeğin doğumu, etkileyici bir sanat eserine dönüşüyor. Sanatçıların ‘New Born’ eseri bir çiçek sembolüyle temsil ediliyor.

EKONOMİ Sağlığa 3 yılda 400 milyon dolar

HAYAT Acıbadem Ataşehir hizmete açıldı



