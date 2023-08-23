Açık seçik sahtekarlık

Bu yıl sonuna kadar 28 bin adet üretilerek 20 bin adedi kurayla belirlenen sahiplerine teslim edilecek yerli ve milli Togg T10X’ler online sitelerde açık seçik sahtekarlıkla satılıyor. Şu ana kadar 2 bin 500’e yakın talihliye teslimatı yapılan Togg T10X’ten çıkar elde etmek isteyen bazı talihliler ise online araç satış platformları üzerinden açık artırma usulü hukuksuz biçimde pazarlama faaliyetine girişti.





TEKLİF YAPMAYANA DÖNÜŞ YAPILMIYOR

İstanbul Kartal’dan Kula rengi Togg T10X için 1119823812 numaralı ilanda satıcı ise 1 milyon 550 bin 750 liralık fiyat yazmasına rağmen açıklamalar kısmına, “Sadece ciddi alıcılardan gelen fiyat tekliflerine telefonla dönüş yapılacaktır. Lütfen aracın piyasasına uygun teklifler yapınız. Teklif yapılmayan mesjlara dönüş yapılmayacaktır. Fiyat nedir? Piyasa nedir? En son ne olur? Gibi sorulara cevap verilmeyecektir. Sadece fiyat teklifiniz iletin lütfen. Çek ve takas kabul edilmemektedir” yazdı.





İHTİYAÇTAN SATILIK AMA AÇIK ARTIRMADA

Diyarbakır Kayapınar’dan 1 milyon 501 bin liraya Oltu Siyahı rengi Togg T10X için 1119726759 nolu ilanda satıcı ise, “Lütfen aracı ve piyasasını bilen arkadaşlar tekliflerini mesajla yazsınlar. Gelen tekliflerden uygun gördüklerimize dönüş yapacağız. Lütfen son fiyat nedir? diye sormayın. Takas sadece 2021 A5. Boyasız, değişensiz, tramer kayıtsızdır. Araç ihtiyaçtan satılıktır” açıklamasını yaptı. Bursa Nilüfer’den 1 milyon 500 bin liralık fiyat verdiği 1118047273 numaralı ilanda da, “T10X uzun menzil. Gemlik Mavisi ve siyah iç döşeme. Araçla ilgili tekliflerinizi belirtiniz. Uygun tekliflere dönüş sağlayacağım” ifadeleri kullanıldı.





6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE VE LİSTE FİYATINA AYKIRI

Togg T10X’i satışa çıkaran talihlilerin bundan faydalanamya çalışması ise Ticaret Bakanlığı’nın 6 ay ve 6 bin km sınırlamasının yanı sıra liste fiyatının üzerinde satış yapılamaz kuralına aykırı. İlk talihlinin Mayıs’ta aldığı Togg’un tescili üzerinden hareket edilirse en erken Kasım’da satışa sunulabilecek araçlar aynı zamanda liste fiyatını da aştığı için 300 bin liralık ceza kapsamına giriyor. 37 ilanın bulunduğu online sitede açık artırma usulüyle fırsatçılığa çevrilmeye çalışılıyor.



