Ekonomi Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı El elekalkınma modeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: El ele kalkınma modeli

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki ülkelerle işbirliğini ‘el ele kalkınma’ olarak tanımlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, karşılıklı ticaretin 2020’de 25 milyar dolara ulaştığını söyledi. Muş, gelişen ilişkilere dikkat çekerek, “Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen projelerinin değeri ise 77 milyar dolara çıktı” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: ​​El ele kalkınma modeli
Türk şirketleri Afrika’nın farklı bölgelerinde önemli yatırımlar yaparak bölgenin kalkınmasına destek veriyor. Albayrak Grubu tarafından işletilen Somali’nin başkentindeki Mogadişu limanı da iki ülke arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlıyor.

Türkiye’nin Afrika kıtasına yönelik kazan kazan politikası sayesinde ticaret hacmi 17 yılda beş katına çıktı. Türk şirketlerinin Kara kıtadaki yatırımlarına değinen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye’nin Afrika ile olan ticaret hacmi, 2020 yılında 25 milyar dolara ulaşmış durumda. 2003 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, 2020 yılında 15,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Afrika’daki Türk yatırımları 6 milyar dolar seviyesini bulmuş, Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen müteahhitlik projelerinin değeri ise 77 milyar dolara çıktı” bilgisini paylaştı.

EKONOMİ BAKANLARI BİR ARADA

Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu’na katıldı. Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı’na katılan Muş, daha sonra Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanı-Dönem Başkanı Jean Lucien Bussa Tongba ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

43 ÜLKEYE BÜYÜKELÇİLİK

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Muş, şunları kaydetti: “İlişkilerimizi daha da geliştirebilmek için Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayımızı 43’e yükseltirken, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26’ya çıkardık. Diğer taraftan, Türk Hava Yolları, kıtada 58 farklı noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Türkiye, kazan-kazan ilkesi temelinde ilişkiler tesis etmek olmuştur. Bu nedenledir ki kara kıtaya olan yaklaşımımız, asla tek taraflı ekonomik saiklerden ibaret olmamıştır, aksine Afrika’nın Türkiye ile el ele kalkınmasını hedeflemiştir.”

Afrika’yla daha fazla ticaret
EKONOMİ
Afrika’yla daha fazla ticaret

Mehmet Muş
Mehmet Muş

Ortaklığımızı derinleştirelim

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı hakkında da bilgi verdi. Toplantı kapsamında 28 mevkidaşı ile bir araya geldiğini bildirdi. İkili ve çoklu görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindiklerini ifade eden Muş, şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğimiz toplantıda az önce ‘Türkiye-Afrika ortaklığını derinleştirmek’ konusunu gündeme aldık. 1 Ocak 2021 tarihinde fiilen yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı’na ilişkin gelişmeleri ülke olarak yakından takip ediyoruz. Serbest Ticaret Alanı’nın Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliği olanaklarını artıracağını bir kez daha teyit etmiş olduk.”

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EKONOMİ
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