AJet'ten gençlere yurt içi hatlarda indirimli bilet kampanyası

12:1118/05/2026, Pazartesi
AJet
AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi hatlarda 12-27 yaş arası yolculara yönelik yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamındaki indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Yüzde 30 indirimli biletler, 1 Eylül-10 Kasım'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak.

Biletler yalnızca AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.



