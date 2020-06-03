Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat'a 20. yıl plaketi

2000 yılından bu yana Albayrak Grubu’nda başarılı bir şekilde görevini yürüten deneyimli iş insanı Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, şirketteki 20. yıldönümünü vesilesiyle Prof. Dr. Ömer Bolat’a plaket takdim etti.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE BU GÜNLERE GELDİK

Plaket takdimi sonrası açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, “Bütün ailemiz adına Ömer Bolat’a teşekkür ediyorum. Ömer Bolat, Albayrak okulundan mezun oldu ve burada profesör oldu. Ömer kardeşimiz gibi fiilen işin içerisinde hem üniversite camiasında bu tip profesör olan kişilerin sayıları azdır. Albayrak ailesi ve Albayrak okulu ile beraber acı ve tatlı günlerimiz oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere geldik” dedi.

HUZUR VE AİLE ORTAMINDA ÇALIŞTIK

Albayrak ailesiyle 1996 yılında tanıştıklarını belirten ve Albayrak yönetimine teşekkürlerini ileten Bolat, “Türkiye’nin kalkınması yolunda birlikte omuz omuza çalıştık. Bu süreçte mevki ve konum hiç önemli değil. Önemli olan insanın huzurlu bir şekilde çalışmasıdır. Albayrak ailesine ve mesai arkadaşlarıma bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederim” dedi. 38 yıllık profesyonel iş hayatının 20 yılını burada geçirdiğini belirten Bolat, “Türkiye sevdası için birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın elinden 20. yıl plaketi almak beni ayrıca mutlu etti” şeklinde konuştu.

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GENÇLER MUTLAKA KENDİLERİNİ GELİŞTİRSİN

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bolat, “Genç kardeşlerime ilk tavsiyem, gençlik yıllarında mutlaka stajyer de olsa yarım gün de olsa çalışma hayatına erken başlamalarıdır. Okul hayatı ile çalışma hayatlarını birlikte sürdürmeleridir. Bu onlara genç yaşta ciddi bir tecrübe kazandıracaktır. Rekabet yarışında da öne geçeceklerdir. Bunun yanı sıra sürekli olarak kendilerini geliştirsinler. Okul diploma önemlidir, ancak okul bittikten 6 ay sonra eskimeye başlar. Bu nedenle iş hayatında sürekli olarak kendini geliştirmek çok önemlidir. Yeni trendleri piyasalardaki gelişmeleri de yakında takip etmeleri gereklidir” dedi.

ANI PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Albayrak CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat’ın 20. yılına özel verilen plaket takdiminde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın yanı sıra Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Albayrak, Kazım Albayrak, Faruk Albayrak ve Muhammet Albayrak hazır bulundu. Şirkette 20 yılını doldurmuş çalışanların unutulmadığı, onların da düşünüldüğü belirtildi.

BİRÇOK ALANDA GÖREV YAPTI

İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) 1981-1993 yılları arasında uçalışmasının ardından, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki on beş yıllık görev süresi içinde yedi yıl Genel Sekreter, dört yıl Genel Başkan Yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında dört yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. 19 Nisan 2008’de bu görevini devretti. Ayrıca, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2000 yılından bu yana Albayrak Grubu’nda Genel Koordinatör olarak kariyerini sürdürüyor. İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Bolat, evli ve iki çocuk babası.

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