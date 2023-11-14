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Ekonomi

Alman otomotiv devinde büyük işten çıkarma başlıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2026'ya kadar 10 milyar avro tasarruf kapsamında personel maliyetlerini 2026'ya kadar 5'te 1 oranında azaltmayı planladığı aktarıldı. Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental ise binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

09:37 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:37 - 14/11/2023 Salı
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Volkswagen, idari maliyetleri yüzde 20 azaltmayı planlıyor.

Volkswagen, idari maliyetleri yüzde 20 azaltmayı planlıyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt gazetesinin, Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schaefer ile insan kaynakları direktörü arasındaki kurum içi VW podcastine dayandırdığı haberinde, Volkswagen Group'un, personel maliyetlerini 2026'ya kadar 5'te 1 oranında azaltmayı planladığı aktarıldı.


Volkswagen'in hem marka hem de Volkswagen Group personeli dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin idari personel istihdam ettiğinin belirtildiği haberde, milyarlarca avroluk tasarruf konusunda çalışma konseyi ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.


Haberde, söz konusu görüşmelerin Ekim 2023'de başladığı hatırlatılarak, Volkswagen Group'ta, ana Volkswagen markasına yönelik performans programıyla ilgili müzakerelerin gelecek yıla kadar uzayabileceği belirtildi.


Volkswagen, karlılığı artırmak için Haziran 2023'te bir program açıklamıştı.


Volkswagen Group, 19 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 115 üretim tesisiyle yaklaşık 676 bin kişiye istihdam sağlıyor.


Dizel araçlarda emisyon hilesi yapmıştı

Öte yandan, otomotiv sektörü temsilcileri, son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan Alman otomotiv şirketlerinin sera gazı emisyon kısıtlamalarından, Çin ve ABD'den gelen rekabetten olumsuz etkilendiğini belirtiyor.


Alman otomotiv şirketlerinin dizel araçlarda emisyon hilesi yapması, dizel araç satışlarına büyük darbe vurmuş ve Alman şirketlere olan güveni derinden sarsmıştı.


Ayrıca, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.



#Almanya
#Volkswagen
#istihdam
43 dakika önce
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