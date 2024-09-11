Almanya'da şirket iflasları arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ağustos ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı.





Buna göre ülkede bu yılın ilk yarısında 10 bin 702 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 24,9 arttı.





Ülkede, söz konusu dönemde her 10 bin şirketten 31,2'i iflasını açıkladı. En çok iflas ise 10 binde 60,9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu 10 binde 47,4 vaka ile inşaat sektörü takip etti.





Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk yarıda 32,4 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2023'ün ocak-haziran döneminde yaklaşık 13,9 milyar avroydu.





Kurumsal iflaslar dışında 35 bin 371 borçlu da ocak-haziran döneminde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 arttı.





Verilere göre, ağustos ayında ise iflas başvuruları geçen yılın ayına kıyasla yüzde 10,7 arttı.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan, Alman ekonomisi artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümekte zorluk çekiyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.





Almanya Merkez Bankası ise 3. çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü de üçüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.





Eğer Alman ekonomisi 3. çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.





Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.







