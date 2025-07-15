ALPİN-2 ilk kez görücüye çıkacak: Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN-1'e ek olarak geliştirildi

ALPİN-1'e ek olarak geliştirilen ve ALPİN-2 olarak adlandırılan insansız helikopter sistemi, önceki versiyona göre kapsamlı mühendislik iyileştirmeleriyle donatıldı.

Bunun sonucunda milli ve yerli otopilot yazılımı ve donanımı, seyrüsefer ve kontrol sistemi iyileştirmeleri, güç sistemleri ve mekanik iyileştirmeler ile yeni aerodinamik ve gövde tasarımı gibi çalışmalar ALPİN-2'ye yansıtıldı.