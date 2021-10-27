Altın fiyatları bir anda düşüşe geçti: 27 Ekim altın fiyatlarında son dakika gelişmesi

Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinde. Ay sonuna doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatlar, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor. Ons güne sürpriz bir düşüşle başlarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatları da bundan etkilendi. Durum böyle olunca, altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki bugün 27 Ekim altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 548,32
SATIŞ(TL) 548,41
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 872,00
SATIŞ(TL) 902,00
EKONOMİ
Altın fiyatlarında zirve: Altın fiyatları yükselecek mi? İşte 26 Ekim altın fiyatları
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.743,00
SATIŞ(TL) 1.803,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.487,00
SATIŞ(TL) 3.594,00
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Türk düğün geleneğinin vazgeçilmezlerinden birisinin takı töreni olduğunu belirten kuyumcu işletmecisi Emre Duru, düğünün yıldızı olan gelin ve damada takılan altınların ışıltılarına ışıltı katmakla kalmayıp bütçelerine de oldukça fayda sağladığını söyledi.
Fakat karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Duru, “Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar. Öncelikle bizim de satışlarda en önem verdiğimiz husus müşterinin güvenini kazanmaktır. Altın alacakların ilk olarak yapması gereken eylem güvendikleri ve bildikleri kuyumculardan alışveriş yapmak olacaktır...
Eğer bir kuyumcu, kişiye güven duygusu vermiyorsa oradan altın satın alınmamalı ve bozdurulmamalıdır. Ama bu konuda çok yenilerse ve bildikleri, sürekli gittikleri bir kuyumcu yoksa ilk olarak gözle muayene işlemi uygulanmalıdır. Altınların üzerinde mutlaka bulunması gereken, karatını ve saflığını niteleyen damgalar ile üretici firmaların kendi damgalarının yer aldığı bilinmelidir. Bu uygulama alıcıya ürünün gerçekliğiyle ilgili fikir veren önemli ayrıntılardır...
Fakat sadece damgaları kontrol etmekle kalmamalı, altınlarda renk değişikleri veya farklı tonlara geçişlerin olup olmadığı iyi bir şekilde incelenmelidir.
Diğer önemli bir konu da altının o gün ki fiyatıdır. Altın gerçek fiyatından daha aşağıda ya da yukarıda satılamaz. Altınları ele alıp ağırlıklarını ölçmek de kişilerin yararına olacaktır. Çünkü altın sahip olduğu yüksek özgül ağırlığından dolayı sahte takılara göre daha ağır gelecektir. Çok eskilerden bu yana kullanılan ısırma yöntemi de karar vermeniz üzerinde etkili olacaktır...
Altın hassas bir maden olduğu için ısırıldığında dişlerin iz bırakıp bırakmadığına bakılabilir. Adana’da hizmet verdiğimiz kuyumculuk bünyesinde bulunan bütün ürünlere satış esnasında fatura imkanı sağlanmaktadır. Kişiler de altın alımı yaptıkları yerden ürünler için fatura istemeli ve bunun kontrolünü yapmalıdırlar” dedi.
Kuyumcular evlenecek çiftleri uyarıyor: Son zamanlarda bu duruma çok sık rastlıyoruz
Kuyumcular yeni evlenen çiftleri, düğünlerinde takılabilecek sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Emre Duru "Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar" dedi.
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Saat 10.00 itibarıyla dolar 9,77'den, euro 11,40'tan, sterlin ise 13,49'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 566 liradan, çeyrek altın 928 liradan, cumhuriyet altını da 3.779 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralar 1.797 dolar seviyesinde bulunuyor.<br>
Altın uzmanı, ekonomist İslam Memiş, altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için son yorumlarını paylaşarak altın fiyatları ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Altın yorumları ile bir çok yatırımcının ilgi odağı olan uzman ekonomist Memiş altın düşer mi çıkar mı analizi yaptı. İşte o ifadeler:<br>
Dolar 10 liraya, altın 600 liraya doğru koşar adım ilerliyor. Faiz indirimi ile birlikte her sabah ayrı bir rekor kıran altın ve dolar birlikte yükselirken, Türk lirası ise tarihinde görmediği bir değer kaybı yaşıyor. Fakirleşiyoruz. Her geçen gün cebimizdeki paranın alım gücü gerçek enflasyon yüzde 40'lara kadar çıkarak düşüyor.<br>
Sıradan vatandaşlar olarak ise biz, bu kasırgadan ve ekonomik krizden nasıl yara almadan çıkabileceğimizi tartışır hale geldik. Önceki zamanlar gibi devir para kazanma devri değil, devir elindekini koruma ve sahip çıkma devri.<br>
Altın uzmanı, ekonomist İslam Memiş, \"Doların artmasıyla birlikte gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görebilir. Ons altın tarafında önümüzde 1-2 hafta geri çekilme olur, sonrasında yükseliş sürer diye düşünüyorum. Yıl sonunda ise 1880 seviyelerini görecektir. Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 556 seviyesine kadar yükseldi. <br>
Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltmegeri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür” ifadelerini kullandı. Peki, bu fiyatlardan altın alınır mı? Altında dip seviyesi neresi? Altın uzmanı, ekonomist İslam Memiş bu soruların cevaplarını verdi.<br>
Altında dip seviyenin 520 TL olduğunu söyleyen Altın uzmanı, ekonomist İslam Memiş, bu rakamlara gelindiğinde alım fırsatı olabileceğini ancak çok fazla bu rakamda kalmayacağını dile getirerek, “Altında yön yukarı. Kısa vadede bir düşüş olsa kısa vadede 600’ü göreceğimizi düşünüyorum…” ifadelerini kullandı.<br>
Altın fiyatlarında tarih verildi: 600 lira
Altın fiyatlarına rekor üstüne rekor! Son dakika tahmini geldi. Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Vatandaşlar ise 'Bu fiyattan altın alınır mı?, 'Altına yatırım yapılır mı' sorularını peş peşe sıraladı. An itibarıyla gram altın 566 liradan işlem görürken ons altın ise 1.797 seviyelerinde seyrediyor. Uzmanlar ise altın fiyatlarının geleceği hakkında konuşarak yeni hedefi belirledi. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte uzmanlar altının kısa vadede yeni hedefinin 600 lira olduğunu vurguladı. 520 lira seviyelerinin ise altın için alım fırsatı olduğu ifade edildi. İşte piyasalarla ilgili son dakika gelişmeleri.
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Son günlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle altına alım talebi azaltırken, bundan en çok etkilenin dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği oldu.<br><br>Trabzon'daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 5-10 sene öncesinde hasır bileziğe olan talep oldukça fazla iken bu dönemlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle bu talebin yarı yarıya düştüğünü belirtti.
Dünyadaki dalgalanmalardan en çok kuyumcuların etkilendiğini ifade eden Tonyalı, “Altın fiyatlarında şuan dalgalanma var. Dünyada olan bütün dalgalanmalar kuyumcular olarak bizi daha çok etkiliyor. Şu an yaz mevsimine göre altının gram fiyatı 40-50 TL yükseldi, ilerleyen günlerde ne olacağı meçhul. Gelen müşterilerimizin genellikle yüzde 80’i yatırım amaçlı külçe altın, burma bilezik gibi ürünleri daha çok tercih ediyor.” dedi.<br><br>
Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziğine olan talebin azaldığına dikkat çeken Tonyalı, “Altın yükseldikçe arz talep olayı da azalıyor. Hasır bilezik Trabzon’un medar-ı iftarı yani dünyada tek üretilen yer Trabzon. Değer bazında altının yükselmesiyle birlikte hasır bilezik yaptıranların sayısı yüzde 50 azaldı diyebilirim. Bir hasır takım ayarına göre 40 bin TL’den başlayıp 70-80 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 5-10 sene önce altın fiyatının düşük olmasından ötürü kuyumcuya gelenlerin çoğu mutlaka hasır bilezik alırdı. Şimdi hasır bileziğe verdiği para ile düğün ağırlığını yapabiliyor, dolayısıyla talep azaldı.\" diye konuştu.<br><br>
Yöreye yaz aylarında gelen Arap turistlerin ülkelerine dönmeleri ile müşterilerinin de azaldığına dikkat çeken Tonyalı, bir Arap turistin 100 Avrupalı turistten daha iyi olduğunu kaydetti.<br><br>
Tonyalı, \"İki yıldır Arap turistler pandemiden dolayı pek gelmedi. Arap turistlerin altına merakı daha fazla. Bu yaz geldiler, şükürler olsun onlara bir şeyler sattık. Onların gelmesi ülkemiz için esnaf için çok önemli. Avrupa ülkesinden 100 tane turist geleceğine 1 tane Arap turist gelmesi bizim için çok daha iyi.\" şeklinde konuştu.<br><br>
Trabzon hasırı düğüne bedel: Altın fırladı talep yüzde 50 azaldı
Düğünlerde sık tercih edilen Trabzon hasırına talep, gramın 530'a yükselmesiyle yüzde 50 düştü. Bir Trabzon hasırıyla, düğün masraflarının büyük bir bölümünün karşılandığı belirlendi.