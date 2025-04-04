Altın fiyatlarında son durum: 4 Nisan güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

4 Nisan Cuma günü altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Gün içinde altın alım satımı yapmayı planlayanlar, "Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Güncel verilere göre gram altın 3.787 TL, çeyrek altın ise 6.365 TL seviyelerinde işlem görüyor.





Altın fiyatları neden düşüyor?





Altın fiyatları risk algısını terse çevirerek düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yön verecek olan yeni ek gümrük tarifelerini duyurmasının ardından altın bir süreliğine yükselişe geçmiş ancak sonrasında hızlı düşüş göstermişti. Ons altın rekor kırdığı gün yüzde 2 civarında düşüş de yaşadı.





ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve yavaşlaması beklentisi, diğer ülkelerin ticaretlerinin zora girmesi, şirketlerin üretim üslerini değiştirme vaziyeti alma çabası gibi birçok bilinmezlik doları güçsüzleştirirken euroyu yükseltti ve Euro 10 yılın en hızlı sıçrayışını gerçekleştirdi.





Euro/dolar paritesindeki güçlü yükseliş dolarda değer kayıplarına neden oldu ve ons altın tarafında da geri çekilmeler yaşandı.





ONS altın





Ons altın güne 3114 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3087 dolar, en yüksek de 3116 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3102 dolardan işlem geçiyor.





Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?





Gram altın güne 3796 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3767 lira, en yüksek de 3814 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3785 liradan alıcı buluyor.





Kapalıçarşı'da gram altın 3823 liradan alınırken 3886 liradan satılıyor.





Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

6.265,00

6.363,00





Yeni yarım altın 12 bin 358 liradan alınırken 12 bin 550 liradan satılıyor. Eski yarım altın 12 bin 187 liradan alınırken 12 bin 397 liradan satılıyor.





Yeni tam altın 24 bin 640 liradan alınırken 24 bin 997 liradan satılıyor. Eski tam altın 23 bin 356 liradan alınırken 24 bin 717 liradan satılıyor.





Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

23.915,00

24.292,00





Reşat altın ne kadar, kaç TL?

20.568,47

20.817,95





Ziyet altını ne kadar, kaç TL?

50.072,93

50.866,80











