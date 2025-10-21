Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altında kota mücevher ihracatını vurdu

Altında kota mücevher ihracatını vurdu

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0021/10/2025, الثلاثاء
G: 20/10/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Altın ithalatında uygulanan kota ve sektördeki suistimaller, iki yıl öncesine kadar sektörde dünya lideri olan Türkiye’nin mücevher üretimini ve ihracatını olumsuz etkiledi.

Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TÜİD) Başkanı Mustafa Kamar, Kuyumcukent’te düzenlenen basın toplantısında, altın ithalatına getirilen kota ile birlikte mücevher sektöründeki sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kamar, altın ithalatına getirilen kotaların Türkiye’yi mücevher ihracatında dünya liderliğinden ettiğini belirterek, “Vatandaşın altına hücumunun cezası ihracatçıya kesilmesin” diye konuştu.

Mustafa Kamar

HAKSIZ REKABET OLUŞTURUYOR

İlk 9 ayda mücevher ihracatının kilogram bazında yüzde 41,4 gerilediğini söyleyen Kamar, “Son iki yılda kapanan mücevher üreticisi 200’ü geçti, yaklaşık 15 bin kişi işsiz kaldı. Kotanın kaldırılması yetmez, mevzuat baştan yazılmalı” dedi. Altın ithalatında sınırlı kota uygulamasının sektörde haksız rekabet yarattığını vurgulayan Kamar, “10–15 firma imtiyazlı hale geldi, binlerce KOBİ mağdur oldu. Altının kilogramını dünya ortalamasından 8-9 bin dolar pahalıya alıyoruz. Dolayısıyla fiyat tutturamıyoruz ve müşteri kaybediyoruz” dedi.



#Altın
#İthalat
#Ticaret
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar