Altında kota mücevher ihracatını vurdu

Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TÜİD) Başkanı Mustafa Kamar, Kuyumcukent’te düzenlenen basın toplantısında, altın ithalatına getirilen kota ile birlikte mücevher sektöründeki sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kamar, altın ithalatına getirilen kotaların Türkiye’yi mücevher ihracatında dünya liderliğinden ettiğini belirterek, “Vatandaşın altına hücumunun cezası ihracatçıya kesilmesin” diye konuştu.

İlk 9 ayda mücevher ihracatının kilogram bazında yüzde 41,4 gerilediğini söyleyen Kamar, “Son iki yılda kapanan mücevher üreticisi 200’ü geçti, yaklaşık 15 bin kişi işsiz kaldı. Kotanın kaldırılması yetmez, mevzuat baştan yazılmalı” dedi. Altın ithalatında sınırlı kota uygulamasının sektörde haksız rekabet yarattığını vurgulayan Kamar, “10–15 firma imtiyazlı hale geldi, binlerce KOBİ mağdur oldu. Altının kilogramını dünya ortalamasından 8-9 bin dolar pahalıya alıyoruz. Dolayısıyla fiyat tutturamıyoruz ve müşteri kaybediyoruz” dedi.