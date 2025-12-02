Anadolu Güçbirliği Holding'den yeni dönemin ilk büyük buluşması

Bellona ve Doqu Home markalarının bağlı olduğu Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi & CEO’su Serdar Karavil, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Yeni yapılanmamızla birlikte attığımız her adım, markalarımızın büyüme yolculuğunu ileri taşımayı hedefleyen stratejik bir vizyonun parçasıdır. İlk Ana Bayi Toplantımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 2026 yılı; dönüşüm, yenilik ve global ölçekte daha güçlü bir konumlanma ile markalarımız için önemli bir dönüm noktası olacak. Bellona olarak 2026’yı; yenilikçi adımların hız kazanacağı, sürdürülebilirlik stratejilerimizin daha güçlü sonuçlar vereceği ve uluslararası pazarlarda marka konumumuzu bir üst seviyeye taşıyacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Üretim deneyimimiz, tasarım vizyonumuz, güçlü tedarik yapımız ve 30 yıllık marka mirasımızla çok daha iddialı bir Bellona için kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye genelindeki Ana bayilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ise bu yolculuğun en değerli unsurudur.”