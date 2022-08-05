Antalya 2019 ruhunu yakaladı

Turizm sektörü, 2019 ruhunu yeniden yakaladığı şu günlerde iç ve dış talepten memnun. Antalya’daki otellerin temmuz ve ağustos aylarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve eylül için de beklentinin bu yönde olduğunu belirten Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, Belek bölgesinin, 2019 rakamları yakaladığını söyledi.

Zafer Alkaya

ALMANLAR RUSLARI GERİDE BIRAKTI

Cornelia Grubu, Antalya ve Belek bölgesinde, turizmcilerin çalışmaları ve hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Zafer Alkaya, yaptığı açıklamada, “ Turizm sektörü, bu yıl 2019 ruhunu yakaladı. Türkiye’nin, özellikle Antalya ve Belek bölgesinin, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları şimdi bir Turizm başarısına çevirme zamanı” dedi. Zafer Alkaya, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarı hakkında şunları söyledi: “Almanya, uzun süredir birinciliği Ruslara kaptırmıştı ama 2022’de turist sayısında Rusların önüne geçti.”

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66 ÜLKEDEN MİSAFİR

Alkaya, “Rakamlarımız turist sayısı anlamında tatmin edici. Dolayısıyla, 2023’e pazar paylarımızı artırmış, yeni pazarlara ulaşmış bir yıl olarak bakıyoruz. Bu yıl, daha önce hiç ağırlamadığımız yepyeni ülkelerden misafir ağırlıyoruz. Cornelia Otelleri olarak geçen yıl, 54 ülkeden misafir ağırlamıştık, bu yıl 66 ülkeye ulaştık” şeklinde konuştu.

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