Ekonomi Tarım fuarı Growtech Antalyada 27 ülkeden 600 katılımcıyı ağırlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım fuarı Growtech Antalya'da: 27 ülkeden 600 katılımcıyı ağırlayacak

Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, 27 ülkeden 600 katılımcı bir araya gelecek. Antalya'da gerçekleşecek Fuar, 23-26 Kasım tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde.

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Haber Merkezi AA
Antalya Tarım Fuarı ne zaman başlıyor?
Tarım Fuarı.

Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, 27 ülkeden 600 katılımcı bir araya gelecek.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, fuar için hazırlıkların tamamlandığını, 23-26 Kasım'da Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde global tarım sektörü temsilcilerini ticaret ve ihracat için yeniden buluşturacaklarını belirtti.

Growtech'te 27 ülkeden 600 katılımcıyı ağırlayacaklarını ifade eden Er, fuarda "Sera ve Teknolojileri", "Sulama Sistemleri ve Teknolojileri", "Tohumculuk", "Bitki Besleme" ve "Bitki Koruma" ürün gruplarının yer alacağını bildirdi.

Fuarı, "Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla organize ettiklerini aktaran Er, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerine tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunan Growtech, doğru katılımcılarla uluslararası ziyaretçileri 21. kez bir araya getirecek. Bu sene Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülke milli katılımla pavilyon kuruyor. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayısının giderek arttığı Growtech için 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçi Antalya'da olacak."

Türk tarım sektörünün, ihracattaki payını her geçen yıl artırmaya devam ettiğini belirten Er, fuarda tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konularının konuşulacağını bildirdi.

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