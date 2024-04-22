Antik kentlerin enerjisi artacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Ege ve Akdeniz sahili başta olmak üzere antik kentleri birer turizm destinasyonu haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Yeni Şafak’a konuşan İnceciköz, antik kentlerin turizme kazandırılması ve kazı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Güney, Birol İnceciköz

ZENGİNLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Turizmin dünyada parlayan yıldızlarından biri olan antik kent turizminin önemine işaret eden Birol İnceciköz, şunları kaydetti: “Kentlerimizin zenginliğini hızla gün yüzüne çıkarmak için 2018’de 12 aylık kazı programını hayata geçirmiştik. Şimdi bunun 2’inci ayağı olan Geleceğe Miras Projeleri’ni başlattık. Bu kapsamda Ege ve Akdeniz sahili başta olmak üzere tüm Anadolu coğrafyasını projeye dahil ederek antik kentleri birer turizm destinasyonu haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Anadolu’nun tamamında kültür turizmi potansiyelinin 3’e katlanması ve üniversitelerin arkeoloji-sanat tarihi bölümünden mezun olan gençlere istihdam sağlanmasını da diğer önemli hedefler olarak belirledik.”

PROJELENDİRME OLUMLU SONUÇ VERDİ

Patara, Side ve Olimpos ören yerlerinde konuyla ilgili altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten İnceciköz, “Gece müzeciliği için diğer turizm destinasyonlarımızda da hızla altyapı çalışmalarımıza başlıyoruz. Öte yandan antik kentlerin büyülü atmosferinde kültür ve sanat faaliyetlerinin çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan solar sistem ile yapılması için de çalışıyoruz” dedi. İnceciköz, bakanlığa bağlı müzelerin sergilerinde ve depolarında bulunan eserlerin de kimliklendirme uygulaması ile kaybolma, çalınma ve sahtesi ile değiştirmesine karşı güvenlik katmanlarıyla korunduğunu ifade etti.

İnceciköz, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına 2023'te 1.1 milyar lira destek sağlandığını bu yıl ise bu rakamın 6 milyar lira olarak planlandığını belirtti.

AYDINLATMA ÇALIŞMALARI SON SÜRAT

Antik kentlerde kısa ve uzun ziyaretçi programlarına çalışıldığını vurgulayan İnceciköz, “Antik kentlerimizde proaktif bir politika ile hareket ediyoruz. Kazı ve restorasyon işlerini titizlikle yürütürken bir yandan da bütüncül çevre düzenleme projeleriyle kamuya açık gezilebilir alanlarda, ören yeri ziyaretçi karşılama merkezleri yapımı gibi faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz” dedi. Antik kentlerde sürdürülebilir enerji kullanılması için çalışma başlatıldığını kaydeden İnceciköz, “Bir diğer proje olarak, antik kentlerimizde anıtsal yapıları ve kent içindeki gezi güzergahlarını aydınlatarak ören yerlerinin gece de gezilebilmesi için ‘gece müzeciliği’ projemizi hayata geçirdik. Bu sayede ziyaretçi sayımızı önemli ölçüde artırdık. Efes Antik kenti ve Hierapolis ören yeri gibi iki önemli kültür destinasyonumuzda gece müzeciliğini başlattık” şeklinde konuştu.







