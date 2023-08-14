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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine yeni zam yolda

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatının 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş artması bekleniyor.

09:53 . 14/08/2023 Pazartesi
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Dün motorinde gerçekleşen 1 lira 80 kuruşluk fiyat artışının ardından bu kez de benzine zam göründü.

15 Ağustos Salı gününden itibaren benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş artması bekleniyor.

Fiyat 38 lirayı aşacak

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.

Benzinin litresi şu an İstanbul'da 36 lira 16 kuruş, Ankara'da 36 lira 68 kuruş, İzmir'de 36 lira 79 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 38 lira 38 kuruş, Ankara'da 38 lira 88 kuruş, İzmir'de ise 39 lira 5 kuruştan satılıyor.



#benzin
#zam
#akaryakıt
16 dakika önce
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