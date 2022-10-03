​Aşçıoğlu’ndan 5 milyar TL’lik iki yeni proje.

Aşçıoğlu, projelerin hazırlık aşamasında bağımsız araştırma şirketleriyle farklı pazar araştırmaları, anketler ve pazar analizleri yaptıklarını, potansiyel müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mimari tasarımların şekilleneceğini kaydederek yine yatırımcılarına çok kazandıracak ve Aşçıoğlu kalitesini bölgede hissettirecek projeleri tamamlayacaklarını açıkladı.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yaklaşık 250 alt sektöre etki eden gayrimenkul sektöründe yeni arzların istihdam anlamına geldiğini belirten Aşçıoğlu, yeni projeler ile birlikte toplamda 3 bin kişilik bir istihdam sağlamış olacaklarını açıkladı. 2 projenin 5 milyar TL'lik yatırım anlamına geldiğini belirten İrfan Aşçıoğlu, “Kazlıçeşme’de, güncel değeri ile 1,5 milyar TL hasılat değeri ile başlattığımız Selenium Park’ta önemli bir satış başarısı yakaladık. Selenium Park’ın beklentimizin üzerinde talep görmesinde yatay mimari, etkili cephe, 32 dönüm parka koşu olması, arsanın konumu, aileye dönük ürün karması ve marka algımızın önemli bir rol oynadığına, yakın bölgede orta ve büyük ölçekli işletme sahibi olup işine yakın ancak hayal ettiği yaşama ulaşabileceği projede oturmak isteyen ailelerin tercihlerinin etkili olduğuna inanıyoruz” dedi.

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