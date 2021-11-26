Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta: İlk toplantıda uzlaşma sinyali

Asgari ücret zam görüşmelerinin yapılacağı toplantıların ilki 1 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Milyonların merakla beklediği artış miktarıyla ilgili hem kamu hem de işveren cephesinde iyimser bir hava var. Çalışan temsilcisi sendikaların zam oranının ilk toplantıda belirlenmesi konusunda; işveren sendikası hem de çalışma bakanlığı da benzer bir eğilim var.

FOTOĞRAF 6 Sandıklı Belediyesini ziyaret eden Özhaseki, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2007 yılından bu yana Sandıklı’dan milletvekili çıkmadığını belirten gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, “Yerel yönetimlerden sorumlu olmak, belediye başkanlarının biraz da abisi gibi olmak, onların problemleri ile ilgilenmek ve sorunlarını takip etmek. Bir de seçim zamanı geldiğinde hangi belediye başkanı daha çalışkan, hangi belediye başkanı vatandaşa daha sempatik geliyor ve seviyor onu yoklamak. Buraya geldiğimde ben kendi açımdan bu işe baktım. Sağolsun Belediye Başkanımız ikinci defa adaylığını koyduğunda bizi mahcup etmedi. Sandıklı haklı da onu sevdi çalışkan ve gayretli bir arkadaşımız. Belediye başkanının bir ismi de o şehrin emini olmaktır. Güvenilen ve itimat edilen insanı olmaktır. Çünkü belediye başkanı buradaki vatandaşın temsilcisidir” dedi.<br> Asgari ücretli ile ilgili açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın net bir beyanatı var. O da hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak.\" ifadelerini kullandı. Özhaseki, \"Haliyle Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar.\" diye konuştu. \"Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir.\" diye konuşan Özhaseki, Bu konuda bizler de bekliyoruz. Ama en azından herkesin tatmin edeceği iyi oldu elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum\" açıklamasında bulundu. “Sosyal medya o kadar kötüye kullanılıyor ki”<br><br>Sosyal medya hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Haliyle sosyal medya günümüz dünyasının bir gerçekliği ve oradan bir kopuş yok. Ancak o kadar kötüye kullanılıyor ki, bunun da farkındayız. Bazen suçsuz yere adamı orada idam edebiliyorlar. Günahsız bir adamı orada suçlu ilan edebiliyorlar. Bunu da defalarca yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir konuşmamda televizyonda ‘Siz rövanşist mi davranıyorsunuz? Niye rövanşist davranalım ki, kime ne yaptık’ dedim. Eskiden başörtülü çocukları üniversite kapılarında ağlatırlardı içeriye almazlardı. Şimdi tersini mi yapıyoruz? Bunun 10 tane örnek verebilirim, dedim. Biz AK Parti olarak kimsenin ne yediğiyle, içtiği ile ne oturduğu katlığı ile ilgilenmiyoruz ki. İnsanların yaşam biçimleri kendilerine ait. İster modern bir yaşamı temsil veya tercih etsinler veya muhafazakar bir yaşam. Başımızın üstüne, ama istiyoruz ki kimse kimseye yan bakmasın, ben de bakmıyorum” dedi. Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti: <br><br>\"Ertesi gün o bildiğiniz meşhur mecralar, sicilli Türkiye aleyhtarları bir başlık attılar, ’Mehmet Özhaseki dedi ki, ben başı açık hanımlara bakmıyorum.’ Allah aşkına neresini düzelteceksiniz bunun insaf neresinde var, dürüstlük neresinde var, namus neresinde var? Ben ne diyorum onlar ne yazıyorlar.” Mehmet Özhaseki'den asgari ücret açıklaması: Süresi gelmeden ilan edilecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını belirtti. "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak." diyen Özhaseki, "Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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İLK TAPLANTI HAFTAYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yüz yüze yapılacak.

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Özgür Burak Akkol

TOPLUMU TATMİN EDECEK BİR RAKAM

Türk-İş tarafında Ankara’da düzenlenen Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın konulu eğitim seminerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret meselesini uzlaşıyla çözmek istediklerini belirtti. Bilgin, “Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, ‘burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır’ kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz” dedi.

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İŞVEREN DE ERKEN BELİRLENSİN İSTİYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun kısa sürede karar vermesinden yana olduklarını söyledi. Akkol, “Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız” dedi.