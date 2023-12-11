Asgari ücrette pazarlık başlıyor

Esenyurt'ta 2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hala teslim edilmeyen sitenin mağdurları eylem yaptı. Site mağdurları bir an önce evlerinin teslim edilmesini istiyor. Konut mağdurlarından Esra Dayıoğlu, "2009 Aralık ayında bin lira kapora vererek bu evlerden birine talip oldum. Tam 14 sene geçti, 14 senedir biz evlerimizi teslim alamadık. Bundan 10 sene önce yine bu şantiyede bir gösteriye gelmiştik ve 10 sene geçti üzerinden hala daha aynı yerdeyiz değişen hiçbir şey yok" diye konuştu.