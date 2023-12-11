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Ekonomi

Asgari ücrette pazarlık başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Bu yıl tek zam formülünün masada olduğu görüşmede, taraflar yüzde 45 ya da 50 oranları üzerinde duruyor.

Mehmet Güney
04:00 - 11/12/2023 lundi
Güncelleme: 01:54 - 11/12/2023 lundi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için bugün ilk toplantısını yapacak. 2024 yılı için tek zam formülünün masada olduğu görüşmede, ilgili kurumların saha anketleri paylaşılacak. Ayrıca işçi ve işveren kesimi ilk beklentilerini dile getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek toplantıya hükümet kanadını Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı yetkilileri, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK’ten 5’er kişilik heyetler temsil edecek. Türk-İş heyetinde çeşitli iş kollarından 4 işçi bulunacak.

YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Komisyonun ilk toplantısı öncesinde ise gerek işçi gerekse işveren cephesinde olası artışa ilişkin beklenti oranları da telaffuz ediliyor. Tarafların yüzde 45 ya da yüzde 50 oranları üzerinde durduğu belirtiliyor. İşçi ve işveren kesimi kendi yaptığı saha çalışmalarını tespit komisyonu üyelerine sunacak. Masada Türk-İş’in söz konusu oranın üzerine çıkmak için çaba harcayacağı, işveren kesiminin ise bu oranları savunacağı ileri sürüldü. İşveren kesiminin ayrıca hükümetten sigortalı işçi başına işverenlere 500 TL asgari ücret desteğinin artırılarak sürdürülmesini istediği öğrenildi.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ YUKARI ÇEKİLSİN

Toplantıda asgari ücretin yanı sıra işçi tarafı da işveren tarafı da gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, çalışanlar üzerindeki yükün hafifletilmesini isteyecek. İlk toplantıda sunumlar üzerinden beklentiler dile getirilecek. Beklentilerin ardından taraflar ikinci toplantıya kadar sendikalarındaki başkanlık kurullarında değerlendirmelerde bulunacak. İkinci toplantıda ise taraflar pazarlıklarını gerçekleştirecek. Uzlaşı çıkamaması durumunda ise görüşmelerin üçüncü bir toplantıya sarkması bekleniyor.



#Asgari ücret
#Zam
#Ekonomi
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