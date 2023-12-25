Asgaride rakam haftası

Bu sefer tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Güncel 11 bin 402 lira olan net asgari ücrete yüzde 45 zam olursa rakam 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya ulaşacak. Artışın yüzde 45-50 olması bekleniyor Rakamın 31 Aralık’a kadar tespit edilmesi gerekiyor.

İş dünyası da süreci yakından izleyip, önerilerini sıralıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir" dedi. Avdagiç, asgari ücretin, iş dünyası tarafından tüm ücret skalasıyla ilgili değerlendirildiğini söyledi. Avdagiç, iş dünyasının önemle üzerinde durduğu bir konunun ise gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.