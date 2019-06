Bain&Company'den sosyal sorumluluk hamlesi

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Bain & Company’nin “Sosyal Sorumluluk Raporu” 30 Nisan Salı günü yayımlandı. 2025 yılına kadar sosyal konularda ücretsiz danışmanlık için 1 milyar ABD doları yatırım yapma hedefi bulunan şirketin 8.000 çalışanı bu hedefe kilitlenmiş bulunuyor. Rapora göre geçen yıl çalışanların % 70’i sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalar yaptı.

Bain & Company, Global Yönetici Ortağı Manny Maceda liderliğinde toplumda yönetim danışmanlığının rolünü yeniden tanımlıyor. Bu kapsamda 40 yıldan bu yana ilk kez şirketin misyon açıklaması değiştirildi. Yeni açıklamada “müşteriler için en yüksek değer yaratma” hedefi korundu, ama aynı zamanda hedeflerin ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerine de vurgu yapıldı. Bu değişiklik yönetim danışmanlığı şirketlerinde ve onların hizmet ettikleri sektörlerde yapılan işin hedefinin sadece hissedarlar için daha fazla değer yaratmaktan ibaret olmadığı bilincinin arttığını gösteriyor.

Sosyal etki hedefi

Bain & Company’nin sosyal sorumluluk çalışmalarında özgün bir yaklaşımı bulunuyor. Şirket 2015 yılında yaptığı bir açıklamayla gelecek 10 yılda dünyanın en büyük sorunlarından bazılarına odaklanmak ve dönüştürücü sosyal etki yapmak üzere ücretsiz danışmanlık alanında 1 milyar ABD doları yatırım yapmayı taahhüt etti.

Şirketin üzerine odaklandığı üç temel sosyal alan eğitim, ekonomik kalkınma ve çevreden oluşuyor. Şirket özellikle yoksunluk içindeki çocuk ve gençlerin geleceklerini iyileştirmek ve ekonomik kalkınmanın toplumun daha geniş kesimlerini kapsaması ve sürdürülebilir olması için çalışıyor.

Bain & Company bu alanda yaptığı çalışmalarda sosyal değişimi hedefleyen dünyanın önde gelen yenilikçi kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Bunlar arasında Türkiye Eğitim Vakfı, Acumen, Endeavor, Accion, The Nature Conservancy, KIPP, and Teach for America gibi önemli kuruluşlar bulunuyor. Başarılı sosyal değişim modellerinin öncülüğünü yapan bu kuruluşlar Bain & Company’nin sahip olduğu stratejik danışma uzmanlığına ihtiyaç duyuyor ve bu destek onların potansiyellerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

Bain & Company bu ortaklıklarla birçok önemli proje ve platformu destekledi. Bunlar arasında Brezilya’da tam gün orta öğretim, Etiyopya’da ticari tarım işletmelerini destekleyen bir platform kurulması ve bir çevre kuruluşunun arazilerin yeniden ormanlaştırılmasına ivme kazandıran piyasa odaklı devrimci bir yeniliği de yer alıyor. Ayrıca Türkiye Eğitim Vakfı’na gönüllü danışmanlık hizmeti vererek bireysel bağışçı bazını genişletmek amacıyla yapılan iş birliği kapsamında çeşitli araştırmalar ve analizler de yapmıştır

20 yıl önce Bain & Company tarafından, şirketin sonuç odaklı stratejik danışmanlık yetkinliğini sosyal sektörün hizmetine sunmak üzere kurulan ve kâr amacı bulunmayan Bridgespan danışmanlık şirketi bugün de faaliyetlerini sürdürüyor. İki şirket uzmanlıklarını ve yetenek havuzlarını düzenli bir şekilde paylaşıyorlar.

Dünyaya verebileceği en iyi hediyeyi veriyor!

Bain & Company TürkiyeYönetici Ortağı Serhan Nadir şirketin sosyal etki yaklaşımıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“1 milyar ABD doları tutarında ücretsiz danışmanlık taahhüdümüz kim olduğumuzu ve değerlerimizi nasıl yaşamayı seçtiğimizi ortaya koyuyor. Değişen sosyal ve siyasi gerçekler bizlerin hem bireysel, hem de kurumsal vatandaşlar olarak bu konulara ilgi göstermemiz ve katkı yapmamız gereğini daha da acilleştirdi. Şirket olarak büyürken, özel sektörde olsun, sosyal sektörde olsun tüm müşterilerimiz için ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda değer yaratma misyonumuza bağlı kalıyoruz. Bu yaklaşımımız sadece doğru olanı yapmamıza yardım etmiyor, aynı zamanda küresel yetkinliğimizi ve stratejik uzmanlığımızı dünyanın en büyük sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için kullanma olanağımız oluyor. Bu, Bain & Company’nin Türkiye’ye ve dünyaya verebileceği en iyi hediyedir. “

Bain & Company, özel sektör müşterilerinin faaliyetlerini sürdürülebilirliğine de yardımcı oluyor. Son olarak, 30 şirketi bir araya getiren özellikle denizlerdeki ve nehirlerdeki plastik atıkları temizlemek için önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyar ABD doları harcamayı taahhüt eden Plastik Atığı Bitirme İttifakı’nın kuruluşunu destekledi.

Bain & Company’nin sürdürülebilirlik performansı yüksek

Şirket kendi faaliyetlerinde de sürdürülebilirlik konusunu ciddiye alıyor. 7 yıl arka arkaya Karbon Nötr Sertifikası alma başarısı gösteren Bain & Company kendi doğrudan karbon salınımını 2011’den bu yana % 70 azalttı. Bunda elektriğinin % 90’ını yenilenebilir kaynaklardan elde etmesi önemli rol oynadı.

Küresel şirketlerin çevresel, sosyal ve etik performanslarını ölçümleyen EcoVadis adlı kuruluş 2018 ve 2019’da Bain & Company’i en üst düzey olan Gold (Altın) seviyesinde değerlendirdi. Böylece şirket sıralamada en üstte bulunan % 5’lik kesimde yer aldı.