Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolüyle ilgili heyecanlandıran açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yönelik kararlılığını vurgulayarak, Gabar’da yıl sonuna kadar petrol üretiminin 70 bin varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.





Bakan Bayraktar, enerji sektöründe atılan adımların stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:





"Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük adımlar atıyoruz. Gabar sahasında yürütülen çalışmalar bu hedefimizin en somut örneklerinden biri. Yıl sonuna kadar Gabar’da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda kritik bir eşik olacak."





Yerli kaynakların önemi artıyor





Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yerli kaynaklarını etkin şekilde kullanma vizyonunu sürdürdüğünü belirtti. Enerji alanında yapılan yatırımların sadece ekonomik katkı sağlamadığını, aynı zamanda enerji güvenliğini güçlendirdiğini ifade etti.





"Gabar sahasında elde ettiğimiz başarı, yerli petrol kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu sadece enerji sektörü için değil, ülkemizin genel ekonomik performansı için de olumlu bir ivme yaratıyor" diye konuştu.





Gabar'da rekor üretim potansiyeli





Gabar bölgesi, son dönemde Türkiye’nin enerji gündeminde öne çıkan sahalardan biri. Yürütülen çalışmalar sayesinde üretimde sağlanan artış, ülke enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir katkı sağlıyor. Bakan Bayraktar, bölgedeki üretim kapasitesinin artırılmasının, enerjide dışa bağımlılığı azaltmada stratejik rol oynadığını belirtti.





2024 ve sonrası için yeni hedefler



