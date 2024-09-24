Bakan Bolat ABD'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi: Türkiye önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'li şirket yöneticileriyle yapılan yuvarlak masa toplantısını değerlendirdi. Bolat, "Farklı alanlarda önemli işbirliklerine sahip olan Türk ve Amerikalı şirketlerin bir araya gelerek işbirliği alanlarını çeşitlendirmesinin, iki ülke ticaret hacminin yukarı yönlü ivmelenmesine yapacağı etkinin olumlu olacağına inanıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de birçok ülkeden iş dünyası temsilcileriyle görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bu kapsamda ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı ve olası fırsatların ele alındığını aktardı.