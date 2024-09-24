Bakan Bolat ABD'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi: Türkiye önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecek

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, dijital ve yeşil dönüşüm sürecindeki yol haritaları ve uyguladıkları yenilikçi politikalarla Türkiye'nin bu potansiyelini yatırımcılar için daha da avantajlı hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek,

"Türkiye, ticari ve ekonomik alanda attığı kararlı adımlarla bugün olduğu gibi gelecekte de yatırımcılar ve uluslararası şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecektir"