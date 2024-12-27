Bakan Bolat Kuzey Makedonya'da hastane açılışına katıldı: Önümüzdeki süreçte çok daha güçlü işbirlikleri yapacağız

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslar için Üsküp'te bulunan Bolat, ülkede faaliyet gösteren Sante Plus Hastanesi'nin bir şubesinin açılışına katıldı.

Açılışa, Bolat ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kuzey Makedonya'nın İyi Yönetişimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Arben Fetai, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi, ülkedeki Romanları temsil eden bakan Şaban Saliu, bakan yardımcıları, ülkedeki Türk milletvekilleri Salih Murat ve Beycan İlyas, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Bolat, açılışta yaptığı konuşmada, bu sağlık tesisinin Türkiye ile Balkan coğrafyası ve özellikle de Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki mükemmel ilişkiler ve işbirliğinin yeni bir halkası olarak hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Siyasi, kültürel, askeri, ticaret, yatırım, müteahhitlik, turizm gibi birçok alanda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında çok iyi ve sürekli büyüyen ilişkiler olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Bolat, ziyaretlerinin iyi durumdaki ilişkileri daha iyi noktalara taşıma amacıyla yapıldığını söyledi.

"Önümüzdeki süreçte çok daha güçlü işbirlikleri yapacağız"

Bolat, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Başbakan Hristijan Mickoski, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ve Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi ile verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Ülkedeki diğer temaslarına da değinen Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ticaret, yatırım, enerji, savunma ve altyapı işlerinde gelecek süreçte çok daha güçlü işbirlikleri yapılacağına işaret etti.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de güçlü bir iradesi olduğunu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin de aynı iradeyi göstermesinden memnuniyet duyduklarını kaydeden Bolat, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın el ele daha güçlü yarınlara birlikte ulaşmasını umduğunu vurguladı.

Bolat, "İnsan hayatının en önemli kısımlarından olan ve en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlık alanında Türkiye'den güçlü bir yatırımcı grubunun burada yeni bir hastane açması bize kıvanç veriyor. Sağlık alanında Türkiye'de çok büyük reformlar yapıldı, çok büyük bir devrim yapıldı. Dünyanın en iyi sağlık alanındaki hizmetlere sahip ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu alandaki yatırımların dünya çapında ve Balkanlar'a da yayılmasından da memnuniyet duyuyoruz. İnşallah burada Kuzey Makedonyalı tüm hastalar şifa bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Fetai de bu açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu hastane, Türkiye, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'daki hastanelerle birlikte Sante Plus Hastaneler Grubunun Kuzey Makedonya'daki ağının genişlemesine işaret ediyor. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın sağlığı için değerli ve çok büyük bir adım." diye konuştu.

Kuzey Makedonya hükümeti adına Sante Plus grubuna sağlık alanındaki yatırımları için teşekkür eden Fetai, yeni hastanelerin açılışının sağlık alanındaki hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Sante Plus Hastane Grubunun sahibi Dr. Bilal Kara ise bugün hizmete geçirdikleri hastanenin, Balkanlar'daki 9'uncu, Kuzey Makedonya'daki 4'üncü hastaneleri olduğunu söyledi.

Yurt dışındaki ilk yatırımlarını 2015'te Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaptıklarını anımsatan Kara, "Kuzey Makedonya ve Türkiye'den hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde hizmet zincirine önemli bir halka daha ekliyoruz bugün." dedi.

Bakan Bolat, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti

Bakan Bolat, ülkedeki temasları kapsamında, başkent Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni (IBU) de ziyaret etti.

IBU yönetimiyle görüşen Bolat, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bolat'a buradaki temaslarında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ulusoy ve beraberindeki heyet eşlik etti.







