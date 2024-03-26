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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 500 milyon avroluk finansmana ilişkin açıklama: Deprem bölgesinde kullanılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon avroluk yeni finansman desteği verilecek. İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 500 milyon avroluk desteğin deprem bölgesinde kullanılacağını belirten Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na da teşekkür etti.

Kenan Biter
Kenan Biter
15:15 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 15:18 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak

Heyetin Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon avro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.


Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.

Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.


Bakan Şimşek ise 500 milyon avroluk finansman desteği sonrası yaptığı paylaşımında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na teşekkür etti.


Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir.


Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik.


Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz.


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz.

#Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
#Mehmet Şimşek
#Finasman
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