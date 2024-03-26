Bakan Şimşek'ten 500 milyon avroluk finansmana ilişkin açıklama: Deprem bölgesinde kullanılacak

Heyetin Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon avro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.
Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.
Bakan Şimşek ise 500 milyon avroluk finansman desteği sonrası yaptığı paylaşımında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na teşekkür etti.
Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir.
Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik.
Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz.