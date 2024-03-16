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Ekonomi

Bakan Yumaklı sinyalini vermişti ekipler harekete geçti: Yüzlerce kilo sucuk ve peynire el konuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan öncesi yaptığı açıklamada, denetimlerin sıklaştırılacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etmesinin ardından bakanlığa bağlı ekipler harekete geçti. AVM'lerdeki yöresel ürün satış yerlerine sıkı denetim uygulandı. Bakanlığa bağlı ekiplerce yapılan kontroller sonucunda Ankara'da etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu

Kenan Biter
Kenan Biter
11:38 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Türkiye genelinde ramazan ayına yönelik denetimlerine hız verdi.


Ülkenin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü yapıldı, uygunsuz gıda satışına yönelik gerekli işlemler uygulandı.


Bu kapsamda Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yapılan kontroller sonucunda etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu. Etiketli satılan zeytinyağı ve tereyağlarından da numuneler alındı.


Denetimlerin ardından ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı.


Bakan Yumaklı, denetimlerin artacağını söylemişti


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan öncesi yaptığı açıklamada, denetimlerin sıklaştırılacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etmişti.


Yumaklı, vatandaşlara, uygunsuz gördükleri ürünleri "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri çağrısında bulunmuştu.





#Alışveriş Merkezleri
#etiketsiz ürün
#ramazan denetimi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
31 dakika önce
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